الإصابة تبعد حارس توتنهام هوغو لوريس "أسابيع" عن الملاعب

مصدر الصورة Reuters Image caption لوريس غاب عن منتخب فرنسا في المبارتين الأخيرتين

يغيب حارس مرمى فريق توتنهام الانجليزي، والمنتخب الفرنسي، هوغو لوريس، عن الملاعب "لعدة أسابيع"، بسبب إصابة في الفخذ.

ولكن لوريس سيحتفظ بشارة قائد الفريق على الرغم من إدانته بالسياقة في حالة سكر.

وقد غاب الحارس، البالغ من العمر 31 عاما، عن مباراة فريقه في الدوري الانجليزي أمام واتفورد يوم 2 سبتمبر/ أيلول، وعن مبارتين لعبهما المنتخب الفرنسي.

وحكم عليه بدفع غرامة 50 ألف جنيه استرليني، ومنع من السياقة لمدة 20 شهرا.

وقال مدرب توتنهام، موريسيو بوتشيتينو، إن لوريس "عبر عن اعتذاره، واعترف بالخطأ".

وأضاف: "جميع الناس يخطئون، وهو أخطأ ويدفع ثمن ما فعله. إنه درس للجميع". عندما سئل عما إذا كان لوريس سيحتفظ بشارة القائد، أجاب: "طبعا".

وسيفقد توتنهام لاعب وسط الميدان، ديلي آلي، أيضا يوم السبت أمام ليفربول بسبب الإصابة.

ويحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الانجليزي بعد هزيمته بهدف لهدف واحد واتفورد.