توصيات برفع الحظر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

مصدر الصورة Getty Images Image caption وادا سيصوت على ما إذا كان سيعيد عضوية روسادا في 20 سبتمبر/أيلول المقبل

أوصت لجنة مراجعة الامتثال في الاتحاد الدولي لمكافحة المنشطات (وادا) بإعادة عضوية الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا".

وجمّدت عضوية روسادا في 2015 بسبب اتهامات بوجود نظام ممنهج لتناول المنشطات تحت رعاية الدولة.

وقال وادا إن اللجنة المعنية راجعت خطابا من وزارة الرياضة الروسية "اعترف اعترافا كافيا بالمشاكل التي كشفت من قبل في روسيا".

وقال ترافيس تيغارت، من الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات: "أقولها بكل صراحة، إن الرائحة الكريهة (لفضيحة المنشطات) بلغت عنان السماء".

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، طالبت مجموعة من رياضي ألعاب القوى على إبقاء الحظر حتى تجري روسادا إصلاحات شاملة في أنظمتها.

وقال وادا إن لجنة مراجعة الامتثال (سي آر سي) في الاتحاد "وافقت على أن الالتزام الجديد للسماح بوصول وادا إلى البيانات والعينات المخزنة في المعمل في موسكو من خلال خبير مستقل سيكون كافيا لتبرير إعادة العضوية".

وستصوت وادا على ما إعادة عضوية روسادا في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

"الصدمة والغضب"

وقال ترافيس تيغارت، رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (يوسادا) إنه يتعين على وادا نشر أي بيانات تلقتها من روسيا تفيد بأنها باتت ملتزمة بشروط الاتحاد.

وأضاف: "حتى اللحظة، لم يُمكّن مسؤولو وادا من الوصول إلى المعمل في موسكو للوصول إلى عينات الرياضيين، كما أنه ليس هناك إقرار عام على قرار ماكلارين".

وتابع تيغارت: "لا عجب في أن يشعر الرياضيون النظيفون بالصدمة والغضب من تحول وادا المفاجئ والغريب وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه الصاخب، وبعد يوم واحد من مناشدة هؤلاء الرياضيين وادا احترام حقوقهم".

وفي يوم الخميس، ذكرت تقارير أن من المتوقع أن يوصي الاتحاد الدولي لمكافحة المنشطات ببقاء تجميد روسادا.

وقالت اللجنة البريطانية لمكافحة المنشطات بين الرياضيين إن السماح بعودة عضوية روسيا "كارثة للرياضة النظيفة".

وحذرت من أنه "لن يكون لدى الرياضيين الثقة في النظام" في حالة السماح بعودة روسيا.

وجمدت عضوية روسادا منذ 2015 بعدما اتهمت بالتستر على استخدام المنشطات، منها خلال البطولة التي استضافتها البلاد في أوليمبياد سوتشي الشتوية عام 2014، وذلك في تقرير أعده المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قال مدير الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، يوري غانوس، إنه متشائم بشأن فرص إعادة عضوية بلاده.