رقم قياسي جديد للعداء الكيني إليود كيبتشوغ

مصدر الصورة Reuters Image caption كسر العداء الكيني إليود كيبتشوغي رقم مواطنه دينيس كيميتو في ماراثون برلين

حقق العداء الكيني، إليود كيبتشوغي، رقما عالميا جديدا في سباق الماراثون بعد إنهائه السباق في ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية بالقرب العاصمة الألمانية برلين.

وتقدم كيبتشوغي، 33 سنة، على مواطنه، دينيس كيميتو، الذي أنهى ماراثونا مماثلا في برلين في 2014 في ساعتين ودقيقتين و57 ثانية.

وقال البطل الكيني: "الكلمات لا تسعفني في وصف ما أشعر به اليوم من امتنان شديد وسعادة غامرة بعد أن حطمتُ الرقم القياسي العالمي."

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وفازت بماراثون النساء، غيلاديس شيرونو، من كينيا أيضا بعد أن أنهت السباق في ساعتين و18 دقيقة و11 ثانية.

ويعد كيبتشوغي من أعظم عدائي الماراثون في تاريخ هذه الرياضة، إذ فاز بماراثون لندن للمرة الثالثة في وقت سابق من العام الجاري، كما يحتفظ بلقب البطل الأوليمبي للماراثون.

وأضاف اللاعب الكيني: "كان أمرا شاقا، وقد خضت سباقي ووثقت في المسؤلين عن تدريبي، وبرنامج التدريب، ومدربي، وهذا هو ما جعلني أستمر حتى الكيلو متر الأخير من السباق."

وقد أخفق كيبتشوغي في 2017 في أن يكون عداء الماراثونات الأول على الإطلاق الذي ينهي سباقا في أقل من ساعتين، وذلك بفارق 26 ثانية، وهي الثواني التي حالت دون تسجيله رقما قياسيا غير مسبوق.

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