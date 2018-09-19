ليفربول يقتنص فوزا مثيرا على باريس سان جيرمان وميسي يواصل التألق

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحرز فيرمينيو اهدف الفوز لليفربول في الوقت المحتسب بدلا من الضائع

انطلق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بمباريات قوية، أبرزها مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان وتوتنهام هوتسبر، وبرشلونة وآيندهوفن الهولندي.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز صعب في اللحظات الأخيرة على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "آنفيلد".

وتقدم أصحاب الأرض بهدف من توقيع اللاعب الإنجليزي دانييل ستوريدج في الدقيقة 30، قبل أن يضاعف مواطنه جيمس ميلنر النتيجة من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص البلجيكي توماس مونييه النتيجة لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعند الدقيقة 83 من عمر المباراة، أحرز الفرنسي كيليان مبابى هدف التعادل، قبل أن يقتنص البديل فيرمينيو هدف الفوز لليفربول في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

إنتر ميلان وتوتنهام

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وفي إطار مباريات المجموعة الثانية، حول إنتر ميلان الإيطالي تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام هوتسبر إلى الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم كريستيان إريكسين للفريق الإنجليزي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، ثم أدرك مارور إيكاردي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86، قبل أن يخطف ماتياس فيتشينو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

برشلونة وآيندهوفن

مصدر الصورة Getty Images Image caption تألق ميسي وسجل ثلاثة أهداف في مرمى آيندهوفن الهولندي

وتغلب برشلونة الإسباني على ضيفه آيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون رد في مباراة شهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وافتتح ميسي النتيجة في الدقيقة 32 من عمر اللقاء من ركلة حرة مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف مقابل لا شيء.

وضاعف الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي النتيجة في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة.

وبعد ذلك بدقيقتين، أضاف ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد تمريرة رائعة من راكيتيتش.

ورغم النقص العددي في صفوف برشلونة بعد طرد مدافعه صامويل أومتيتي، سجل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 87 ليتصدر الفريق الكتالوني المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر ميلان بعد فوزه على توتنهام هوتسبر.

بروسيا دورتموند وكلوب بروج

مصدر الصورة Getty Images Image caption حقق بروسيا دورتموند فوزا ثمينا خارج ملعبه على كلوب بروج

وفاز بروسيا دورتموند الألماني خارج ملعبه على كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد.

وسيطر الفريق الألماني على مجريات اللعب، في حين كان يعتمد كلوب بروج على الهجمات المرتدة السريعة.

وأحرز اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف الفوز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وفي باقي مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات فاز أتليتكو مدريد على موناكو بهدفين مقابل هدف، وسحق غلطة سراي التركي نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثية نظيفة، فيما تعادل شالكه مع بورتو بهدف لكل فريق.