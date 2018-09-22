مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يسجل محمد صلاح أهدافا، منذ المباراة التي فاز فيها ليفربول على برايتون، في أغسطس/ آب الماضي

قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، إن النادي "لا يتوقع" أن يكرر محمد صلاح معدل التهديف، الذي حققه الموسم الماضي، وقال مازحا إن مهاجمه المصري يواجه "أزمة".

وسجل صلاح، البالغ من العمر 26 عاما، 44 هدفا لفريق ليفربول الموسم الماضي، وفاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "لا أحد يتذكر كيف بدأ صلاح الموسم الماضي".

وسجل صلاح أول أهداف ليفربول للموسم الحالي ضد ويستهام، في أغسطس/ آب، لكنه لم يحرز أهدافا، منذ المباراة التي فاز فيها فريقه على برايتون، قبل نحو أربعة أسابيع.

وقال كلوب مازحا: "رائع، إنها أزمة".

وأضاف: "في الحقيقة ليست هناك مشكلة".

ويستضيف ليفربول فريق ساوشهامبتون في مباراة بالدوري الانجليزي السبت.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجمهور يتوقع من صلاح نفس مستوى تهديف الموسم الماضي، قال المدرب الألماني: "بالطبع كل شخص يتوقع ذلك. هذا واضح".

"نحن لا نتوقع ذلك، لكننا نرغب في أن يسجل صلاح أهدافا بقدر المستطاع".

وفاز ليفربول خلال مباراياته الخمس الأولى لهذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، متعادلا في عدد النقاط مع تشيلسي، ويقول كلوب إن صلاح لا يزال يمثل "تهديدا" للخصم.

وقال "على الجانب الدفاعي، كان صلاح خلال المبارتين الماضيتين ممتازا ورائعا".

"هذا يلخص كل شيء عنه. إنه مستعد حقا للعمل من أجل الفريق في هذه اللحظات".

وتابع: "أمر طبيعي للغاية بالنسبة للاعب مهاجم، أن يأتي عليه وقت لا يحرز فيه أهدافا. لكنه لا يزال يمثل تهديدا، وأدى بشكل رائع في المباراتين، وهو في حالة جيدة".