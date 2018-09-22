الأهلي يتقدم بثقة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
عبر النادي الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه في مباراة الإياب على نادي هوريا الغيني في مصر.
وتقدم النادي الاهلي بالهدف الأول لوليد سليمان في الدقيقة 32 عندما تقدم حمودي من الجانب الأيمن، ولعب عرضية قصيرة من داخل منطقة الجزاء استقبلها وليد سليمان بقدمه اليمني في مرمى الضيوف.
وفي الدقيقة 53 تبادل وليد ازارو الكرة مع وليد سليمان الذي تمركز داخل منطقة الجزاء ليلعبها عرضية لإسلام محارب الذي أسكنها الشباك بسهولة مسجلا الهدف الثاني للنادي الأهلي.
وأضاف صلاح محسن الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 69 عندما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يسار الحارس الغيني.
بينما اختتم أحمد فتحي اللاعب المخضرم أهداف المباراة في الدقيقة 90.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ما يعني ان النادي الاهلي فاز في مجموع المباراتين بثأربعة أهداف نظيفة.
ومن المقرر ان يستضيف الأهلي وفاق سطيف الجزائري في مصر خلال لقاء ذهاب نصف النهائي في الثاني من الشهر المقبل بينما يلتقي الفريقان في لقاء العودة في مدينة سطيف الجزائرية بعد ثلاثة أسابيع من لقاء الذهاب.
وعلى الجانب الآخر، يلتقي فريقا بريميرو دي اوغوستو الأنغولي مع الترجي التونسي في لقاء نصف النهائي الثاني في نفس المواعيد حيث يجرى لقاء الذهاب في انغولا ولقاء العودة في تونس.