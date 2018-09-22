الأهلي يتقدم بثقة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مصدر الصورة Reuters Image caption إسلام محارب يحتفل بهدفه مع وليد سليمان وصلاح محسن

عبر النادي الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه في مباراة الإياب على نادي هوريا الغيني في مصر.

وتقدم النادي الاهلي بالهدف الأول لوليد سليمان في الدقيقة 32 عندما تقدم حمودي من الجانب الأيمن، ولعب عرضية قصيرة من داخل منطقة الجزاء استقبلها وليد سليمان بقدمه اليمني في مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 53 تبادل وليد ازارو الكرة مع وليد سليمان الذي تمركز داخل منطقة الجزاء ليلعبها عرضية لإسلام محارب الذي أسكنها الشباك بسهولة مسجلا الهدف الثاني للنادي الأهلي.

وأضاف صلاح محسن الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 69 عندما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يسار الحارس الغيني.

بينما اختتم أحمد فتحي اللاعب المخضرم أهداف المباراة في الدقيقة 90.

مصدر الصورة Reuters

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ما يعني ان النادي الاهلي فاز في مجموع المباراتين بثأربعة أهداف نظيفة.

ومن المقرر ان يستضيف الأهلي وفاق سطيف الجزائري في مصر خلال لقاء ذهاب نصف النهائي في الثاني من الشهر المقبل بينما يلتقي الفريقان في لقاء العودة في مدينة سطيف الجزائرية بعد ثلاثة أسابيع من لقاء الذهاب.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي فريقا بريميرو دي اوغوستو الأنغولي مع الترجي التونسي في لقاء نصف النهائي الثاني في نفس المواعيد حيث يجرى لقاء الذهاب في انغولا ولقاء العودة في تونس.