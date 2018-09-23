حسام حسن يقود المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم

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نجح حسام حسن في قيادة النادي المصري البورسعيدي لحسم التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف مقابل لاشيء في لقاء الإياب في الجزائر.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الفلسطيني محمود وادي في الدقيقة 34 بعدما استغل عرضية قصيرة من زميله غريندو أودعها رأسية في شباك الحارس زيماموش.

وكان لقاء الذهاب في مصر قد انتهى بفوز المصري بنفس النتيجة وهو ما يعني أن اتحاد العاصمة كان مطالبا بتسجيل 3 أهداف ليتأهل.

وفي نفس الدور تأهل فيتا كلوب الكونغولي على حساب نهضة بركان المغربي كما تأهل إنيمبا النيجيري على حساب رايون سبورت الرواندي و الرجاء المغربي على حساب كارا برازفيل الكونغولي.

ومن المقرر ان يستضيف المصري فيتا كلوب في ذهاب نصف النهائي في الثاني من الشهر المقبل بينما يستضيف إنيمبا الرجاء المغربي في نفس اليوم وتجرى مباراتا العودة في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

وبهذه النتيجة يكون المدير الفني للمصري حسام حسن وهو من أبرز اللاعبين في تاريخ مصر وأفريقيا قد حقق أكبر انجاز له كمدير فني على الساحة الأفريقية.

ونجح حسم حسن في تكوين فريق قوي للنادي المصري خلال الأعوام الثلاثة الماضية من لاعبين مغمورين في الغالب لكنهم تألقوا بشدة مع الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 78 هدفا دوليا.