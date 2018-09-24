مصدر الصورة Reuters Image caption فاز صلاح بالجائزة عن هدف أحرزه في فريق إيفرتون.

تُوج اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف عن هدفه في مرمى نادي ايفرتون خلال مباراته مع نادي ليفربول في الجولة السادسة عشر من الموسم الماضي للدوري الإنجليزي.

وخلال مراسم تسلم الجائزة في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2018، قال صلاح "أنا سعيد للغاية وفخور للغاية" بالجائزة.

وأضاف النجم الملقب في انجلترا بلقب الملك المصري "يجب أن أشكر كل شخص صوت لي".

وسبق لصلاح أن وصف هدفه في مرمى ايفرتون بقوله "هدفي في مرمى إيفرتون له مكانة خاصة. احتوى على القوة والمهارة في الإنهاء. واختاره كأفضل أهدافي مع الفريق".

وتمنح جائزة بوشكاش للاعبين واللاعبات الذين يسجلون أجمل الأهداف خلال موسم واحد.

وقد بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح هذه الجائزة عام 2009 بناء على توصية رئيسه حينها جوزيف بلاتر.

وسميت الجائزة باسم اللاعب "فيرينك بوشكاش" لاعب منتخب المجر ونادي ريال مدريد في الخمسينيات والستينيات، تكريما لمسيرته الكروية المميزة التي سجل فيها رقما قياسيا عالميا بتسجيله 84 هدفا في 85 مباراة دولية.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو أول من توج في بهذه الجائزة في عام 2009.

وجدير بالذكر أن صلاح انتقل للعب في نادي ليفربول من نادي روما الإيطالي، ليقدم مهارات مميزة في الدوري الإنجليزي جعلته من أهم لاعبي النادي.

ومنحت في الحفل نفسه جائزة أفضل حارس مرمى للبلجيكي تيبوا كورتوا الذي انتقل من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نادي ريال مدريد.

مصدر الصورة Reuters Image caption توج البلجيكي تيبوا كورتوا بجائزة أفضل حارس مرمى

كما توج ديديه ديشان، الذي قاد المنتخب الفرنسي للفوز بثاني لفب بطولة في كأس العالم هذا الصيف، بجائزة أفضل مدرب التي يمنحها الفيفا.

وسبق لديشان أن قاد منتخب فرنسا للفوز بكاس العالم لكرة القدم عندما كان لاعبا فيه عام 1998 ، فضلا عن بطولة أوروبا عام 2000 وكان يلعب في خط الوسط.

وذهبت جائزة أفضل جمهور مشجع الى المشجعي البيروفيين.

أما جائزة أفضل مدرب لفريق كرة قدم للنساء فكانت من نصيب رينالد بيدروس مدرب فريق نادي ليون النسوي.