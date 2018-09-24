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حصد الكرواتي لوكا مودريتش جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم بعد منافسة شرسة مع كل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وفاز مودريتش (33 عاما) لاعب خط وسط في ريال مدريد على زميله السابق كريستيانو رونالدو الذي يلعب حاليا مع يوفنتوس ومحمد صلاح في ليفربول.

وكان مودريتش فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/آيار الماضي وقاد كرواتيا إلى أول نهائيات لكأس العالم في يوليو/ تموز.

وحصل اللاعب المصري محمد صلاح على جائزة أفضل هدف خلال العام الماضي والتي تحمل اسم أسطورة الكرة العالمية بوشكاش.

وأعلن عن الجائزة في حفل الاتحاد الدولي الفيفا السنوي لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام الماضي والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

مصدر الصورة Reuters Image caption صلاح يحمل جائزته

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي وأفريقي في التاريخ يفوز بهذه الجائزة.

ومنحت الفيفا اللاعبة البرازيلية مارتا جائزة لأفضل لاعبة في العالم خلال الموسم بينما حصل البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة أحسن حارس مرمى أما ديديه دي شامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الذي فاز فريقه بكأس العالم متغلبا على كرواتيا مودريتش بجائزة أفضل مدرب للرجال.

كما حصل مشجعو منتخب بيرو على لقب أفضل تشجيع بعد أن طارت عدة آلاف منهم إلى روسيا دعما لأول مشاركة في بلادهم في البطولة منذ عام 1978.