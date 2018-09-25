تركي آل الشيخ ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر

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قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ الانسحاب بشكل نهائي من الاستثمار في مجال الرياضة في مصر.

وأعلنت قناة بيراميدز، التي يملكها المستثمر السعودي، القرار وقالت: "عاجل ورسميا، تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب بشكل نهائي من الاستثمار في مصر".

وأضافت: "سيجلب عقود احتراف للاعبي بيراميدز وعقود للعاملين بالقناة".

وكتب آل الشيخ على حسابه على تويتر الاثنين: "أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه الصداع؟".

وكان آل شيخ قد تعرض لهتافات مسيئة من جمهور النادي الأهلي المصري خلال مباراته الأخيرة ضد حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسبق وأن شغل آل شيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، قبل أن يتخلى عن الرئاسة الشرفية إثر خلافات مع مسؤولي النادي.

وبدأ آل الشيخ الاستثمار في الرياضة قبل نحو ثلاثة أشهر عن طريق شراء أحد أندية الدوري المصري الممتاز وهو فريق الأسيوطي، ثم غير اسم النادي إلى بيراميدز وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بأسعار مالية كبيرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز بعد مرور سبع جولات.

وعُين تركي آل الشيخ، 37 عاما، رئيساً للهيئة العامة للرياضة في السعودية في سبتمبر / أيلول 2017، كما يشغل منصب مستشار بالديوان الملكي، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم.