مصدر الصورة Getty Images Image caption هذه أول مرة تنظم فيها ألمانيا الموحدة البطولة

فازت ألمانيا على تركيا في التصويت على استضافة كأس الأمم الأوروبية 2024 لكرة القدم، بعد إجراء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا للتصويت الخميس.

وكان كل من البلدين قد قدم عرضا نهائيا قبل بدء التصويت في نيون، في سويسرا.

ويعني القرار أن ألمانيا ستستضيف منافسات البطولة الأوروبية لأول مرة باعتبارها بلدا موحدا، بعد أن نظمت ألمانيا الغربية البطولة في عام 1988.

ولم تستضف تركيا حتى الآن أي بطولة دولية لكرة القدم.

وقد حاولت من قبل استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية في أعوام 2008، و2012، و2016، ولكنها منيت بالفشل، كما خسرت في الفوز بأولمبياد 2020 الصيفية. وكانت ألمانيا قد استضافت كأس العالم لكرة القدم 2006.

وقال رئيس اليويفا، ألكسندر سيفيرين، قبل إعلان اسم الفائز، إن ألمانيا وتركيا قدما "عرضين قويين جدا".

وأضاف بعد إعلان الفائز: "أن الإجراءات كانت شفافة، والتصويت كان ديمقراطيا. وكل قرار ديمقراطي هو قرار صحيح، ولذلك لا يمكنني إلا أن أقول إنني أتطلع إلى بطولة أوروبية رائعة في 2024".

مصدر الصورة Getty Images Image caption تقرير لليويفا ذكر من قبل أن عرض تركيا تحفه مخاطر

وكانت ألمانيا وتركيا البلدين الوحيدين اللذين وصلا إلى المرحلة النهائية في التنافس على استضافة بطولة أوروبا 2024، وخلال التصفيات ذكر تقرير لليويفا أن عرض تركيا تحفه بعض المخاطر.

ولكن التقرير أضاف أيضا أن من بين الأمور "المقلقة" في عرض تركيا افتقاره إلى خطة عمل في مجال حقوق الإنسان، والسعة المحدودة للفنادق في مدن تركية كثيرة.

ووصف مستوى العمل في البنية التحتية للمواصلات المطلوبة بأنه "خطر" على البطولة، التي ستعود إلى شكلها السابق باستضافة بلد واحد لها بعد بطولة يورو 2020، التي ستعقد في أنحاء أوروبا.

ولكن التقرير ذكر أيضا أن العرض التركي "يتماشى مع أهداف اليويفا الطويلة الأمد".