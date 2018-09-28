الأهلي المصري: غرامة ومبارتان بلا جمهور

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فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، دفع غرامة مالية على نادي الأهلي المصري مقدارها 20 ألف دولار أمريكي، بسبب ما صدر من جماهيره في مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي في القاهرة.

كما قرر الاتحاد حرمان جماهير الأهلي من حضور مباراتين، مع إيقاف التنفيذ، وفي حال تكرار ما حدث، سيحرم مشجعو الأهلي من حضور مباراتين أو أكثر من مباريات النادي خلال كأس الأمم الإفريقية، حسبما ذكر موقع "التحرير".

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من جانبه، قال الناطق باسم النادي الأهلي لبي بي سي إن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن بصورة رسمية إخطارا يفيد بتوقيع (كاف) عقوبات على النادي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي يراقب الموقف وسيجتمع لوضع رد على هذا الإجراء حال وصول الإخطار.

وكانت جماهير الأهلي خلال مباراة نادي الأهلي ضد هوريا الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في 22 من شهر سيبتمبر/ أيلول الجاري، قد وجهت سبابا لرئيس هيئة الرياضة السعودي تركي آل الشيخ.

وفي أعقاب المباراة، قرر آل الشيخ، وهو مالك نادي وقناة "بيراميدز"، الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر. فيما قال سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، أن "هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري، ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها" واصفا الفاعلين بـ"الغوغاء".

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