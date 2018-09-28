هازارد "يستطيع أن يكون أحسن لاعب في العالم"

مصدر الصورة Reuters Image caption هازارد يحتفل بهدفه في ليفربول

امتدح المدير الفني الإيطالي لنادي تشيلسي الانجليزي ماوريسيو ساري لاعبه البلجيكي إدين هازارد قائلا لإنه يستطيع أن يصبح أفضل لاعب في العالم إذا وصل إلى أحسن حالة بدنية ونفسية.

وسجل هازارد 6 أهداف في مباريات تشيلسي السبعة هذا الموسم بينها هدف الفوز الرائع أمام ليفربول الأربعاء الماضي في بطولة كأس كاراباو في الأنفيلد.

ورغم ذاك يصر ساري أن اللاعب لم يظهر حتى الآن إلا 70 أو 80 في المائة على الأكثر من مستواه، مضيفا أنه من الصعب مقارنة هازارد مع غيره من اللاعبين لأنه "لاعب عبقري ومتفرد" حسب تعبير ساري.

من جانبه أكد هازارد أنه يستمتع بالعمل مع ساري وأنه لم يوقع أي عقد مع ريال مدريد.

ويتبقى عامان في العقد الحالي لهازارد مع النادي اللندني لكن بدايته الرائعة للموسم الحالي لم توقف الشائعات المستمرة بشأن اقترابه من العملاق الإسباني ريال مدريد.

مصدر الصورة PA Image caption ماوريسيو ساري

وسيلتقي تشيلسي مرة أخرى مع ليفربول السبت ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

وتولى ساري المسؤولية خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي قبل بداية الموسم وقال هازارد إن محاولات ساري لتغيير طريقة لعب تشيلسي إلى الاستحواذ على الكرة بدلا من الدفاع وتنفيذ الهجمات المرتدة أفادت الفريق.