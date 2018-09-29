مصدر الصورة Getty Images Image caption تولى مرتضى منصور، الشخصية العامة المثيرة للجدل في مصر، رئاسة نادي الزمالك في 2014

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا، وتغريمه 40 ألف دولار.

يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها منصور فى وقت سابق هاجم خلالها أحمد أحمد رئيس الكاف وسكرتير الاتحاد عمرو فهمى.

وحصلت بي بي سي على نسخة رسمية من قرار اللجنة التي يرأسها جنوب الأفريقي ريموند هاك، وهي موجهة للاتحاد المصري لكرة القدم لإبلاغ الزمالك بتنفيذ العقوبة رسميا.

ويحق لمنصور طلب استئناف القرار خلال 3 ايام على أن تصبح العقوبة نهائية حال انتهاء هذه المدة دون تقديم استئناف

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن الكاف سيعاقب النادى بحرمانه من اللعب فى المسابقات القارية حال عدم تنفيذ مرتضى منصور العقوبة.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الجديدة اعتبارا من أواخر شهر نوفمبر تشرين الأول المقبل.

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