ليفربول يتعادل مع تشيلسي في ستامفورد بريدج ويحافظ على صدارة البريميير ليغ

مصدر الصورة Reuters Image caption لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ستاريدج

تعادل فريق ليفربول مع تشيلسي في ستامفورد بريدج محافظا على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز (البريميير ليغ).

وسجل اللاعب دانييل ستاريدج هدفا ثمينا لليفربول في الدقيقة التاسعة والثمانين لينقذ نقطة ثمينة لفريقه في قمة الجولة السابعة للدوري الانجليزي لكرة القدم (البريميير ليغ).

وكان البلجيكي المتألق إدين هازارد قد تقدم لفريقه في الدقيقة 25 من تسديدة أرضية سكنت شباك أليسون بيكر حارس ليفربول.

وسنحت عدة فرص للمصري الدولي محمد صلاح لكن التوفيق لم يحالفه خاصة عندما تلاعب بحارس تشيلسي الإسباني كيبا وسدد باتجاه المرمى الخالي لكن المدافع روديغر أبعدها من خط المرمى.

ورغم أن صلاح كان في حالة فنية جيدة إلا أن المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب استبدله في الشوط الثاني بالسويسري شكوردان شاكيري، مما أثار انتقاد بعض مشجعي الفريق في المدرجات.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليرفع ليفربول رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب بالمشاركة مع مانشستر سيتي الذي حقق الفوز على أرضه بهدفين على برايتون.

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وسجل رحيم ستيرلينغ الهدف الاول في الدقيقة 29 بينما سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

أما مانشستر يونايتيد فقد لقي هزيمة جديدة أمام مضيفه وستهام يونايتيد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للتواصل ازمة الشياطين الحمر هذا الموسم.

وفاز أرسنال على ضيفه واتفورد بهدفين متأخرين سجل الأول المدافع كاثكارت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 ثم عزز مسعود أوزيل بالهدف الثاني في الدقيقة 83.

مصدر الصورة Reuters Image caption الاحباط على وجه دي خيا حارس مانشستر يونايتيد

وبذلك يتشارك ليفربول ومانشستر سيتي الصدارة بتسعة عشر نقطة لكل منهما يليهما تشيلسي في المركز الثالث بسبعة عشر نقطة ثم توتنهام وأرسنال بخمسة عشر نقطة لكل منهما أما مانشستر يونايتيد فيقبع في المركز العاشر بعشر نقاط.