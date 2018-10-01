رونالدو يرفض اتهاما باغتصاب سيدة امريكية عام 2009

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رفض النجم كريستيانو رونالدو اتهامات وصفها بأنها كاذبة من قبل امرأة أمريكية قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب كرة القدم البرتغالي في عام 2009.

وقال رونالدو في مقطع مصور نشره على حسابه في موقع إنستاغرام "إنهم يسعون للشهرة باستخدام اسمي في أمور كهذه. إنه امر طبيعي".

ويقول محامو رونالدو إنهم سيقاضون مجلة دير شبيغل الألمانية ، التي كانت أول من نشر هذه الاتهامات.

ونقلت المجلة عن السيدة قولها إنها تعرضت للاغتصاب من رونالدو في غرفة أحد الفنادق في مدينة لاس فيغاس عام 2009.

وقالت المجلة إن السيدة توصلت لاتفاق عام 2010 مع محامي رونالدو يقضي بحصولها على تعويض قدره 375 ألف دولار مقابل عدم توجية اتهامات علنية لرونالدو، لكن محامي السيدة يسعى لإعلان الامر حاليا.

من جانبه، قال أحد أعضاء فريق المحامين الذين يتولون قضايا رونالدو إنه تلقى تعليمات بمقاضاة المجلة والمطالبة بتعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بموكله جراء انتهاك حقوقه الشخصية.

وانضم رونالدو لفريق يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري من ريال مدريد الإسباني في صفقت تعدت 99 مليون جنيه استرليني.