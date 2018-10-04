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خرج نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو من قائمة منتخب البرتغال الذي سيواجه منتخبي بولندا واسكتلندا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

ولم يشارك نجم ريال مدريد السابق أيضا في مواجهتي منتخب البرتغال الماضيتين في شهر سبتمبر/أيلول الماضي من أجل الحصول على قسط من الراحة.

وكان رونالدو، 33 عاما، قد نفى مزاعم الأمريكية كاثرين مايورغا باغتصابها عام 2009 في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وقال رونالدو إنه يشعر بالراحة تجاه "أية وكافة تحقيقات" ستجري في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ضميره "مرتاح" تماما.

وأضاف في مقطع مصور نشره على حسابه في موقع إنستغرام "إنهم يسعون للشهرة باستخدام اسمي في أمور كهذه. إنه أمر طبيعي".

ويقول محامو رونالدو إنهم سيقاضون مجلة "دير شبيغل" الألمانية، التي كانت أول من نشر هذه الاتهامات.

وقالت المجلة إن الأمريكية مايورغا توصلت لاتفاق عام 2010 مع محامي رونالدو يقضي بحصولها على تعويض قدره 375 ألف دولار مقابل عدم توجية اتهامات علنية لرونالدو، لكن محامي السيدة يسعى لإعلان الأمر حاليا.

وكان رونالدو قد غاب عن مباراة يوفنتوس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها النادي الإيطالي على يانغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة.