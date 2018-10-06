رونالدو جاهز للمباراة المقبلة أمام أودينيزي

مصدر الصورة AFP Image caption رونالدو قال إن ضميره مرتاح إزاء الاتهامات

دافع مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي عن لاعبه، كريستيانو رونالدو، المتهم بالاغتصاب، وأكد جاهزيته للعودة إلى الملاعب في المباراة المقبلة أمام أودينيزي.

وقال أليغري: "أعرف كريستيانو رونالدو منذ ثلاثة أشهر، وخلال 15 عاما من مساره الكروي أثبت أنه شخص محترف في الملاعب وخارجها".

وأضاف أنه "صبور على الشدائد، ويستطيع التركيز على المباريات في مثل هذه الظروف".

وكان رونالدو، البالغ من العمر 33 عاما، نفى "بشدة" اغتصاب، كاثرين مايورغا، في فندق بمدينة لاسفيغاس عام 2009.

وقد غاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها فريقه أمام يونغ بويز، بسبب العقوبة، لأنه تلقى بطاقة حمراء في مباراة فالنسيا.

وكتب فريق يوفنتوس على مواقع التواصل الاجتماعي: "أبدى رونالدو في الأشهر الماضية احترافية والتزاما يثني عليهما الجميع في يوفنتوس".

ويغيب رونالدو عن مباريات منتخب البرتغال هذا الشهر أمام اسكتنلندا وبولندا.

وتدعي مايورغا أن رونالدو اغتصبها في فندق بعدما التقاها في ملهى ليلي بمدينة لاسفيغاس.

وتحدث رونالدو في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاإنه "لا يتأثر بأي تحقيق، لأن ضميره مرتاح" بخصوص هذه القضية.

وقال محاموه إنهم قد يرفعون دعوى قضائية على صحيفة دير شبيغل الألمانية التي نشرت الاتهامات.