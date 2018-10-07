مصدر الصورة Allsports/getty Image caption سانشيز يحتفل بالفوز مع زميله لوكاكو

حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

سجل نيو كاسيل هدفين متتاليين في الشوط الاول في الدقيقة السابعة عن طريق نونيز ثم أتبعه موتو بعد 3 دقائق فقط ليستمر اللعب بعد ذلك في اتجاه مرمى نيوكاسل لكن دون أن يسفر عن أي اهداف.

ومع مرور الوقت ظن الجميع أن المباراة ستشهد خسارة جديدة ليونايتد ومديره الفني جوزيه مورينيو، لكن الإسباني خوان ماتا استغل ضربة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء ليودعها المرمى ويسجل الهدف الاول لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ثم أضاف الفرنسي مارسيال الهدف الثاني في غضون خمس دقائق ليتعادل الفريقان وسط أجواء حماسية في ملعب اولد ترافورد.

وجاءت الدقيقة 90 من المباراة لتشهد الهدف الثالث ليونايتد برأس التشيلي أليكسيس سانشيز البديل، ليسجل يونايتد عودة تاريخية ويحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وفي البطولة ذاتها، فاز توتنهام على ضيفه كارديف سيتي بهدف نظيف سجله إريك داير في الدقيقة الثامنة بينما خسر ليستر سيتي امام ضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتائج ورغم أن مانشستر سيتي وليفربول لم يلعبا مباراتيهما في الجولة الثامنة إلا انهما يتقاسمان صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة لكل منهما قبل صدامهما الأحد في ملعب أنفيلد.

ويحل توتنهام ثالثا برصيد 18 نقطة ثم تشيلسي رابعا بسبع عشرة نقطة وفي إمكانه أن يزيدها إلى 20 إذا فاز في مباراته اليوم الأحد أمام مضيفه ساوثهامبتون.

أما مانشستر يونايتد فرغم فوزه لا يزال يقبع في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.