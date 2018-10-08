هازارد حائر بين الاستمرار مع تشيلسي و"حلم" اللعب في ريال مدريد

مصدر الصورة Reuters Image caption سجل هازارد 7 أهداف في الدوري الانجليزي

قال نجم المنتخب البلجيكي، إيدن هازارد، إنه حائر بين توقيع عقد جديد مع فريقه تشيلسي و"حلم" اللعب لفريق ريال مدريد.

ويبقى لهازارد عامان في عقده مع الفريق الانجليزي، ولكن تقارير تحدثت عن احتمال إنتقاله إلى أبطال أوروبا.

وسجل هازارد 7 أهداف في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

وقال اللاعب البالغ من العمر، 27 عاما، "لا أريد أن اقول إنني سأوقع العقد، ثم ينتهي بي المطاف في فريق آخر".

وأضاف: "أريد أن أفعل ما يخدم مصلحتي، ولكن أفكر أيضا في مصلحة الفريق، لأنه أعطاني كل شيء. القرار صعب".

وفتح هازارد باب التسجيل في مباراة فريقه أمام ساوثامبتون، التي انتهت بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف لصفر، ومددت مسيرته دون هزيمة.

ويعتقد النجم البلجيكي أنه أمامه انتقالا كبيرا آخر قبل التوقف عن اللعب، ووصف ريال مدريد بأنه "أحسن فريق في العالم".

وقال: "لهذا السبب قلت بعد نهائيات كأس العالم أعتقد أنه حان وقت التغيير، لعبت بشكل جيد في كأس العالم، فربما حان الوقت لتجربة أخرى بعد ستة أعوام في تشيلسي".