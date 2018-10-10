الشرطة البلجيكية تقتحم نوادي كرة قدم شهيرة بشبهة فساد

مصدر الصورة Reuters Image caption مدرب نادي بروج ليكو يخضع للتحقيق

داهمت الشرطة البلجيكية مقار عدد من نوادي كرة القدم الكبيرة بحثا عن أدلة على تهم فساد في صفقات انتقال اللاعبين.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن مديري أعمال لاعبين وحكاما ومسؤولين في فرق كبيرة مثل أندرلخت، نادي بروج، وستاندار لييج، يخضعون للتحقيق.

وتستجوب الشرطة مدرب نادي بروج، إفان ليكو، ومدير الأعمال الشهير الإيراني البلجيكي، موجي بيات، في قضايا فساد.

ويشارك أكثر من 200 شرطي في حملة مداهمات في العديد من الدول.

وداهمت الشرطة أيضا منازل في فرنسا ولوكسمبورغ، وقبرص، والجبل الأسود، وصربيا ومقدونيا، حسب بيان أصدره مكتب الادعاء العام.

وكشف البيان أن عددا من الأشخاص يخضعون للاستجواب.

وأكد نادي بروج، الذي يصارع من أجل البقاء في منافسة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته أمام أتليتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أن الشرطة تستجوب مدربه، ليكو.

وأفادت التقارير بالقبض على بيات الأربعاء في بيته. ويعتقد أنه من أهم المشتبه بهم في قضايا "فساد وغسل أموال".

وبدأ التحقيق العام الماضي وينظر في "عمليات مالية مشبوهة"، في الدوري البلجيكي لكرة القدم في الموسم الرياضي 2017-2018.