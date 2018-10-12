اتهام 19 شخصا بالتورط في "فساد وتلاعب بنتائج مباريات" في بلجيكا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الشرطة البلجيكية نفذت مداهمات واسعة يوم الأربعاء

وجهت السلطات البلجيكية تهما ضد 19 شخصا يشتبه بتورطهم في فضيحة "فساد وتلاعب في نتائج مباريات" كرة القدم.

ويحتجز حاليا 9 من المشتبه بهم، ومن بينهم أحد الحكام ومدير أعمال بارز.

واتُهم مدرب نادي كلوب بروج، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، بالتورط في غسيل أموال، لكنه لم يحتجز حتى الآن.

ونفذت الشرطة البلجيكية مداهمات واسعة يوم الأربعاء، وألقت القبض على 29 شخصا، ثم أطلق سراح عشرة منهم دون توجيه تهم إليهم.

وجرت مداهمات متزامنة في بلجيكا و6 دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وصربيا، حيث اعتقل أحد الوكلاء الرياضيين، وينتظر الترحيل.

وأوضح بيان صادر عن النيابة البلجيكية أنه تم إلقاء القبض على 3 وكلاء رياضيين وحكم ومسؤول بارز بأحد الأندية الكبرى، وفقا لوكالة فرانس برس.

كما اتهم موجي بيات، الذي يصفه الإعلام البلجيكي بأنه أبرز مديري الأعمال الرياضيين، بـ"غسيل الأموال والتآمر"، بحسب البيان.

وكانت الشرطة البلجيكية داهمت مقار عدد من نوادي كرة القدم الكبيرة بحثا عن أدلة على تهم فساد في صفقات انتقال اللاعبين.

وبدأ التحقيق العام الماضي وينظر في "عمليات مالية مشبوهة"، في الدوري البلجيكي لكرة القدم في الموسم الرياضي 2017-2018.

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