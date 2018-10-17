مصدر الصورة Reuters Image caption دأب سكولز على انتقاد أداء المان في المواسم الأخيرة

قال نجم مانشستر يونايتيد السابق بول سكولز إنه حتى ليونيل ميسي (الذي ينظر إليه كثيرون على أنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم اليوم) سيجد صعوبة في إظهار مهاراته في التشكيلة الحالية للنادي، وإن النادي أصبح أضحوكة في نظر منافسيه الكبار.

يذكر أن سكولز - الذي كان يلعب في خط الوسط للمان والمنتخب الإنجليزي - أصبح منذ مدة منتقدا لاذعا ومتواصلا لناديه القديم الذي يقبع حاليا في المركز الثامن في تسلسل الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفا بخمس نقط عن النوادي الأخرى التي يطلق عليها "الستة الكبار" (مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وتوتنهام وأرسنال).

كان على المان أن يتجرع مذلة فوز جاره اللدود سيتي ببطولة الدوري في الموسم الماضي في انجاز كسر كل الأرقام. وها هم رجال بيب غوارديولا يتألقون من جديد في الموسم الحالي معية ليفربول وتشيلسي (النادي الذي كان سابقا بعهدة مدرب المان الحالي جوزيه مورينيو).

ونقلت وكالة رويترز عن سكولز قوله لقناة ESPN الرياضية، "ليس من المفروض أن يكون هذا سببا لتعثر الفريق، ولكنه يتسبب فيه مع ذلك. فالمان الآن يبدو كما بدا ليفربول في السنين الماضية، فهو يرتكب نفس الأخطاء التي كان يرتكبها ليفربول."

ومضى سكولز للقول، "كنا في تلك الأيام نراقب ليفربول وسيتي عن بعد ونسخر منهما عندما كانا يستبدلان مدربيهما ولاعبيهما كل سنة دون أن يحققا أي نجاح. يبدو الآن أننا تحولنا إلى ليفربول أو مانشستر سيتي كما كانا في تلكم الأيام."

"أشعر بأن ليفربول ومان سيتي وغيرهما يسخرون منا اليوم كما كنا نسخر ونستهزئ بهم في سابق الأيام."

يذكر أن مورينيو أنفق أكثر من 460 مليون دولار في شراء اللاعبين منذ تسلمه دفة القيادة في المان في عام 2016، ولكن بالرغم من ذلك اصطدم بادارة النادي حول إستقدام المزيد من اللاعبين بينما لم يحقق عدد من اللاعبين باهظي الثمن الذين اشتراهم - من أمثال بول بوغبا وأليكسيس سانتشيز - المستوى المرجو منهم.

وقال سكولز، "لا أعتقد أن هناك شح في المواهب، ولكني أشعر بأن النادي ربما يفتقر إلى نحو نجمين من الطراز الأول كما لدى النوادي الأخرى، لاعبان يكونان حلقة وصل بين خط الوسط وخط الهجوم، كما يفتقر المان إلى لاعب خط وسط لديه القدرة على السيطرة على أداء الفريق."

وأردف، "يبدو الأمر وكأن كل لاعب ينضم إلى المان يجد مشقة في التأقلم والتألق، وأشعر بأننا لو استقدمنا ليونيل ميسي نفسه لشعر بصعوبة في التأقلم."

"أعتقد بأن مورينيو ما زال مدربا عظيما، ولكني أعجب لتعثر أداء الفريق أمام الفرق الأخرى."