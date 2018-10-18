أفضل الصورة الرياضية من أنحاء العالم

  • 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

نعرض مجموعة مختارة من أفضل الصور الرياضية التي التقطت في أماكن متفرقة من العالم.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Ezra Shaw/Getty Images

    كاليفورنيا، الولايات المتحدة : خروج فريق "كاليفورنيا غولدن بيرز" لكرة القدم الأمريكية من ملعب ميموريال كاليفورنيا بعد انتهاء المباراة أمام فريق "لوس أنجليس برونز".

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Matt Roberts/Getty Images

    كاغاوا، اليابان : لاعبة الغولف هانا واكيموتو تراقب كرتها بعد ضربة خفيفة في منطقة الحفرة التاسعة خلال منافسات بطولة أودونكن للسيدات.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Chris Hyde/Getty Images

    مدينة بريسبان، أستراليا: لاعب فريق بريسبان، كوادي كوبر، في مواجهة شديدة مع لاعبي فريق كانبيرا فايكنغ ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الرغبي الوطنية في أستراليا.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Martin Rose - FIFA/FIFA via Getty Images

    بوينس آيرس، الأرجنتين: فريق مملكة تونغا لكرة قدم الصالات يصطف لتحية الجماهير شكرا لهم على تشجيعهم في المباراة التي خسروها أمام تايلاند بنتيجة 9-1 خلال دور المجموعات ضمن منافسات أولمبياد الشباب في الأرجنتين.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Sean Gardner/Getty Images

    ألاباما، الولايات المتحدة: سائق سيارات بيدغري تويوتا، دافيد غيليلاند، يتصدر المضمار متجها نحو الراية الخضراء لبدء منافسات بطولة شاحنات التخييم الدولية (ناسكار) في ساحة "تالاديجا سوبرسبيدوي".

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Naomi Baker/Getty Images

    لندن، إنجلترا: لاعبات لكرة الشبكة يقفن بطريقة ملفتة للنظر لبدء بطولة كرة الشبكة البريطانية في ساحة كوبر بوكس.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Martin Rose - FIFA/FIFA via Getty Images

    بوينس آيرس، الأرجنتين: فريق تكنوبوليس مصر يحتفل بعد فوزه على فريق بنما في دور المجموعات ضمن منافسات أولمبياد الشباب.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Yifan Ding/Getty Images

    مدينة يانجين، الصين: اللاعبة كارولين غارسيا تسرع للاحتفال مع والدها بعد فوزها ببطولة تيانجين المفتوحة للتنس.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Alex Livesey/Getty Images

    إسطنبول، تركيا: مجموعة الدراجات المتصدرة لسباق رئاسة الجمهورية للدراجات الهوائية خلال المرحلة السادسة الممتدة لمسافة 164 كيلومترا من مدينة بورصة التركية إلى أسطنبول.

  • أفضل الصورة الرياضية في أسبوع Marcelo Endelli/Getty Image

    بوينس آيرس، الأرجنتين: اللاعبة الهولندية لين كليسيروف تسدد الكرة خلال مباراة لكرة اليد الشاطئية التي فاز فيها فريقها بالميدالية البرونزية أمام المجر ضمن منافسات أولمبياد الشباب في الأرجنتين.

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