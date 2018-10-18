أفضل الصورة الرياضية من أنحاء العالم
نعرض مجموعة مختارة من أفضل الصور الرياضية التي التقطت في أماكن متفرقة من العالم.
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Ezra Shaw/Getty Images
كاليفورنيا، الولايات المتحدة : خروج فريق "كاليفورنيا غولدن بيرز" لكرة القدم الأمريكية من ملعب ميموريال كاليفورنيا بعد انتهاء المباراة أمام فريق "لوس أنجليس برونز".
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Matt Roberts/Getty Images
كاغاوا، اليابان : لاعبة الغولف هانا واكيموتو تراقب كرتها بعد ضربة خفيفة في منطقة الحفرة التاسعة خلال منافسات بطولة أودونكن للسيدات.
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Chris Hyde/Getty Images
مدينة بريسبان، أستراليا: لاعب فريق بريسبان، كوادي كوبر، في مواجهة شديدة مع لاعبي فريق كانبيرا فايكنغ ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الرغبي الوطنية في أستراليا.
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Martin Rose - FIFA/FIFA via Getty Images
بوينس آيرس، الأرجنتين: فريق مملكة تونغا لكرة قدم الصالات يصطف لتحية الجماهير شكرا لهم على تشجيعهم في المباراة التي خسروها أمام تايلاند بنتيجة 9-1 خلال دور المجموعات ضمن منافسات أولمبياد الشباب في الأرجنتين.
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Sean Gardner/Getty Images
ألاباما، الولايات المتحدة: سائق سيارات بيدغري تويوتا، دافيد غيليلاند، يتصدر المضمار متجها نحو الراية الخضراء لبدء منافسات بطولة شاحنات التخييم الدولية (ناسكار) في ساحة "تالاديجا سوبرسبيدوي".
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Naomi Baker/Getty Images
لندن، إنجلترا: لاعبات لكرة الشبكة يقفن بطريقة ملفتة للنظر لبدء بطولة كرة الشبكة البريطانية في ساحة كوبر بوكس.
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Martin Rose - FIFA/FIFA via Getty Images
بوينس آيرس، الأرجنتين: فريق تكنوبوليس مصر يحتفل بعد فوزه على فريق بنما في دور المجموعات ضمن منافسات أولمبياد الشباب.
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Yifan Ding/Getty Images
مدينة يانجين، الصين: اللاعبة كارولين غارسيا تسرع للاحتفال مع والدها بعد فوزها ببطولة تيانجين المفتوحة للتنس.
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Alex Livesey/Getty Images
إسطنبول، تركيا: مجموعة الدراجات المتصدرة لسباق رئاسة الجمهورية للدراجات الهوائية خلال المرحلة السادسة الممتدة لمسافة 164 كيلومترا من مدينة بورصة التركية إلى أسطنبول.
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Marcelo Endelli/Getty Image
بوينس آيرس، الأرجنتين: اللاعبة الهولندية لين كليسيروف تسدد الكرة خلال مباراة لكرة اليد الشاطئية التي فاز فيها فريقها بالميدالية البرونزية أمام المجر ضمن منافسات أولمبياد الشباب في الأرجنتين.
معرض الصور
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