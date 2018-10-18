أفضل الصورة الرياضية من أنحاء العالم

مدينة بريسبان، أستراليا: لاعب فريق بريسبان، كوادي كوبر، في مواجهة شديدة مع لاعبي فريق كانبيرا فايكنغ ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الرغبي الوطنية في أستراليا.