برشلونة يفوز على اشبيلية وميسي يخرج مصابا بكسر في ذراعه

مصدر الصورة Getty Images Image caption ظل مهاجم برشلونة ليونيل ميسي يتألم بعد خروجه من الملعب في الدقيقة 26

تعرض المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إصابة شديدة في ذراعه في مباراة فاز فيها فريقه برشلونة على اشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الاسباني لكرة القدم.

وخرج ميسي مصابا، بعد وقت قصير من تسجيله الهدف الثاني لفريقه ليغيب النجم الأرجنتيني عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وشوهد الأرجنتيني وهو يتلوى بشدة بعد سقوطه بقوة على ذراعه الأيمن بعد اصطدامه بفرانكو فاسكيز.

وظل مهاجم نادي برشلونة يتألم بصورة واضحة بعد خروجه من الملعب في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وسجل ميسي قبل إصابته بلحظات هدفا رائعا ليتقدم فريقه بهدفين أمام اشبيلية.

وصنع ميسي هدف المباراة الأول الذي سجله لاعب خط وسط برشلونة فيليبي كوتينيو بعد بداية اللقاء بدقيقتين.

وأكد مسؤولو برشلونة غياب ميسي لمدة ثلاثة أسابيع ما يعني أنه لن يكون في تشكيلة فريقه أمام إنترناسيونالي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وغريمه العنيد ريال مدريد، في الدوري الاسباني.

ورغم إصابة ميسي، زاد برشلونة من رصيده في الشوط الثاني من خلال هدف للاعب لويس سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

وقلص فريق أشبيلية الفارق إلى 3-1 بهدف جاء من تسديدة قوية للاعب بابلو سارابيا اصطدمت بلاعب برشلونة وسكنت المرمى.

وأحرز إيفان راكيتيتش هدف برشلونة الرابع، لتصبح النتيجة 4-1، ورغم أن البديل لويس موريل نجح في تسجيل الهدف الثاني لأشبيلية، ولكن برشلونة نجح في إنهاء المباراة برباعية وهو أول فوز للفريق في خمس مباريات بالدوري الأسباني.

وبهذه النتيجة، تصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ديبورتيفو ألافيس، وذلك قبل المباراة المهمة التي تقام الأسبوع المقبل على ملعب كامب نو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد.