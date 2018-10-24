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أعلن نادي تشيلسي اللندني لكرة القدم يوم الأربعاء عن أن مدافعه الإسباني ماركوس ألونسو وقع تمديدا لعقده لمدة خمس سنوات تنتهي في 2023.

وكان ألونسو البالغ من العمر 27 عاما، والذي إنضم إلى تشيلسي قادما من نادي فيورنتينا الإيطالي في آب / أغسطس 2016، قد أثبت نفسه كجناح أيسر كفوء في عهد المدير الفني السابق أنتونيو كونتي، ولعب دورا مهما في فوز تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول الذي لعب في صفوف النادي اضافة إلى دوره في فوز اللندني بكأس الإتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.

وكان ألونسو بدأ مشواره الكروي مع نادي ريال مدريد.

ومنذ تسلم موريزيو ساري ادارة الفريق في مستهل الموسم الكروي الحالي، انتقل ألونسو إلى شغل موقع الظهير الأيسر.

وقال ألونسو في تصريح أدلى به لموقع النادي الألكتروني بعد توقيعه على العقد الجديد، "أنا سعيد جدا بالبقاء هنا (في ستامفورد بريج) لفترة أطول، وبمواصلة اللعب في صفوف واحد من أفضل الفرق في العالم."

ومضى للقول، "كان الموسمان السابقان جيدين، وأنا أطمح لتحقيق المزيد."

هذا وسجل ألونسو، الذي مثل بلاده إسبانيا ثلاث مرات على الصعيد الدولي، 15 هدفا لتشيلسي في 92 مباراة شارك فيها.

من جانبها، قالت مديرة نادي تشيلسي مارينا غرانوفسكايا، "نحن سعيدون جدا بتمديد عقد ألونسو. ففي الموسمين الماضيين نجح في أن يصبح لاعبا محوريا للنادي وأثبت امتلاكه قدرات فذة وسلوكا رائعا مما ساعده على أن يصير بطلا من أبطال الدوري الممتاز والمنتخب الإسباني."