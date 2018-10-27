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قال النجم الفرنسي اريك كانتونا، لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه يشعر بمعاناة أثناء مشاهدة مباريات فريقه السابق، محذرا من أن النادي يخسر أجيالا من اللاعبين بسبب طريقة اللعب السلبية.

ويحتل يونايتد الآن المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز.

وخسر يونايتد آخر مباراة له أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أداء الفريق الانجليزي لانتقادات حادة في هذه المباراة مما زاد التكهنات بشأن مستقبل المدير الفني جوزيه مورينيو.

ووصف كانتونا علاقة مورينيو بفريق يونايتد بأنها "علاقة تجمع الرجل غير المناسب بالمرأة المناسبة".

يذكر أن كانتونا، 52 عاما، حقق 4 ألقاب للدوري ولقبين في بطولة الكأس خلال 5 مواسم قضاها مع يونايتد تحت قيادة سير اليكس فيرغسون.

وقال كانتونا إن الأمر يتعلق بطريقة اللعب موضحا "يمكن أن تخسر مباراة ولكن على الأقل يمكنك أن تغامر، ما حدث هو أن الفريق خسر أمام يوفنتوس الذي استحوذ على الكرة بنسبة 70 في المئة على ملعب المضيف اولد ترافورد".

وتساءل كانتونا مستنكرا "هل كان من الممكن أن يحدث هذا في وجود سير فيرغسون؟".

وقال لاعب المنتخب الفرنسي السابق "أشعر بمعاناة كبيرة تتضاعف عندما أرى مانشستر سيتي يلعب بهذه الطريقة الرائعة".

وحذر كانتونا من خسارة ما وصفه بـ"جيل من اللاعبين الصغار" لأن "الأطفال يبحثون عن قدوة ومثال، يبحثون عن لاعبين أفذاذ، تحركات رائعة، كرة قدم بها إبداع تعبر عن هويتهم".

وطالب كانتونا بمنح الفرصة لأبناء النادي لتولي قيادته قائلا "في يونايتد، لا يُمنح اللاعب الذي يعرف النادي وفلسفته وهويته أي فرصة".

وأضاف كانتونا "لا أريد أن يقولوا إنني أردد هذا الكلام لكي أصبح مديرا فنيا للفريق، على الإطلاق، هذه هي الحقيقة".