مصدر الصورة LIAM HOPKIN / @HOPKIN_LIAM Image caption صورة التقت خارج ملعب كينغ باور هذا المساء

تحطمت مروحية يملكها صاحب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في موقف سيارات خارج أرض الملعب بعد وقت قصير من إقلاعها بعد انتهاء إحدى المباريات.

ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان فيتشاي سريفادانابرابا داخل الطائرة في ذلك الوقت.

وكان ليستر سيتي يلعب أمام فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب كينغ باور.

وأظهرت صور لموقع الحادث ألسنة لهب هائلة تتصاعد من موقف السيارات وذلك على الرغم من إطفائها لاحقا، حسبما ذكرت تقارير.

مصدر الصورة LEICESTER CITY FOOTBALL CLUB Image caption فيتشاي سريفادانابرابا، من تايلاند، اشترى النادي عام 2010

وقال مراسل شبكة سكاي نيوز سبورت، روب دورست، إن المروحية أقلعت من أرض الملعب كما تفعل في كل مرة بعد أي مباراة.

وأضاف أنه بعد ثوانٍ معدودة، يبدو أن قائدها فقد السيطرة عليها لتتحطم داخل موقف سيارات على مسافة مئات الأمتار.

وقال شاهد عيان إنه يبدو "أن المروحة الخلفية للطائرة لم تكن تعمل، ما جعلها تدورحول نفسها".