لوبيتيغيه "في طريقه للإقالة" من ريال مدريد بعد هزيمة ثقيلة أمام برشلونة

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نقلت وسائل إعلام إسبانية مقربة من نادي ريال مدريد الإسباني أنه فلورينتينو بيريز مالك النادي يجهز لإقالة المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغيه من الإدارة الفنية للفريق بسبب تراجع النتائج منذ بداية الموسم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض الريال لهزيمة ثقيلة أمام منافسه برشلونة على ملعب كامب نو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي حال أعلن بيريز قرار إقالة لوبيتيغيه ستكون المرة الثانية خلال أربعة أشهر التي يتعرض فيها المدير الفني الإسباني للإقالة بعدما أقاله الاتحاد الإسباني لكرة القدم من الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم قبل يومين فقط من بداية نهائيات كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا.

وكان الاتحاد الإسباني قد قرر إقالة لوبيتيغيه بعدما كشفت وسائل إعلام إسبانية اتفاقه على تدريب ريال مدريد بعد انتهاء كأس العالم لكن مجلس إدارة الاتحاد قرر إقالته بشكل فوري وتعيين فرناندو هييرو بشكل مؤقت لقيادة المنتخب خلال البطولة.

وكان لوبيتيغيه قد بدأ موسمه مع ريال مدريد بخسارة السوبر الاوروبي امام أتليتكو مدريد بأربعة اهداف مقابل هدفين.

وفي الدوري الإسباني لكرة القدم خاض الفريق 14 مباراه تحت قيادة لوبيتيغيه فاز في ست منها وخسر مثلها وتعادل في اثنتين.

وسجل ريال مدريد تحت إدارة لوبيتيغيه في الدوري الإسباني 21 هدفا بمعدل هدف ونصف كل مباراة بينما تلقى عشرين هدفا ما يعبر عن كارثة في الدفاع.

وقال لوبيتيغيه بعد المباراة "إنها هزيمة قاسية لكنني قوي بما يكفي لأضع ثقتي في هذه المجموعة من اللاعبين".

وأشارت صحيفة ماركا المقربة من نادي ريال مدريد إلى أن المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي قد يتولى الإدارة الفنية لريال مدريد في أقرب وقت.