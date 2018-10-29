مصدر الصورة Getty Images Image caption هذه هي المرة الثانية خلال أقل من خمسة أشهر التي يتعرض فيها لوبيتيغي للإقالة

أقال نادي ريال مدريد مديره الفني، جولين لوبيتيغي، بعد أربعة أشهر ونصف من توليه إدارته جراء تراجع نتائجه منذ بداية الموسم.

وكان المدرب الإسباني قد خلف زين الدين زيدان في الإدارة الفنية للفريق في يونيو/حزيران الماضي.

وشكلت الهزيمة القاسية للنادي 5 ـ 1 أمام برشلونة الأحد الخسارة الخامسة للفريق خلال المباريات الست الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية خلال أربعة أشهر التي يتعرض فيها لوبيتيغي للإقالة، إذ سبق أن أقاله الاتحاد الإسباني لكرة القدم من الإدارة الفنية للمنتخب الوطني قبل يومين فقط من بداية نهائيات كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا، وعين فرناندو هييرو بشكل مؤقت لقيادة المنتخب خلالها.

وجاءت إقالته السابقة إثر كشف وسائل إعلام إسبانية اتفاقه على تدريب ريال مدريد بعد انتهاء كأس العالم.

ويقف ريال مدريد الآن في المرتبة التاسعة في الدوري الإسباني، وتعد تلك أسوأ بداية للنادي في موسم كروي منذ 2001 - 2002.

وقد خاض الفريق 14 مباراة في الدوري الإسباني تحت قيادة لوبيتيغي فاز في ست منها وخسر مثلها وتعادل في اثنتين.

وكان لوبيتيغي قد بدأ موسمه مع ريال مدريد بخسارة السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد بأربعة اهداف مقابل هدفين.

وقال النادي إنه "سيستبدل مؤقتا" لوبيتيغي باللاعب السابق سانتياغو سولار، المدرب الحالي لفريق ريال مدريد كاستيا (الفريق ب).

وقد أشارت صحيفة ماركا المقربة من نادي ريال مدريد إلى أن المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي قد يتولى الإدارة الفنية لريال مدريد في أقرب وقت.

وكان لوبيتيغي، 51 عاما، حارسا للمرمى لعب لريال مدريد كاستيا وريال مدريد وبرشلونة ولاس بالماس ونواد أخرى، فضلا عن منتخب إسبانيا قبل تحولة إلى التدريب.