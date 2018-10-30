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حسم النجم الجزائري رياض محرز 3 نقاط شديدة الاهمية لفريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير وذلك بهدف سجله في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة بعد تمريرة حاسمة من رحيم ستيرلينغ.

المباراة التي جاءت ضمن الجولة العاشرة للبريميير ليغ اتسمت بالندية الشديدة حيث حاول توتنهام تسجيل هدف التعادل طوال الدقائق المتبقية من المباراة ورغم سيطرته الكبيرة على الكرة خاصة في الشوط الثاني لم يتمكن لاعبوه من ترجمة ذلك لأهداف.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 26 نقطة بالتساوي مع ليفربول لكنه سجل 27 هدفا أكثر من ليفربول بسبعة أهداف بينما تلقى الفريق 3 أهداف بينما تلقت شباك ليفربول 4 أهداف.

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ويحل تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري في المركز الثالث برصيد 24 نقطة يليه أرسنال برصيد 22 نقطة ثم توتنهام برصيد 21 نقطة في المركز الخامس أما مانشستر يونايتيد فيحل في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

وخلال الجولات العشر الماضية تمكن دفاع سيتي من منع الفرق المنافسة من التسجيل في مرماه باستثناء 3 مرات وهي من المرات القليلة في تاريخ البطولة التي يحدث فيها هذا الرقم.

ولم يسبق سيتي فريق آخر في تحقيق هذه النتيجة الدفاعية خلال المباريات العشر الاولى باستثناء تسيلسي في موسم 2004 -2005 عندما تلقى الفريق هدفين فقط.