مصدر الصورة Reuters Image caption يتابع رونالدو 144,4 مليونا من مستخدمي إنستاغرام

تجاوز النجم الكروي كريستيانو رونالدو المغنية سيلينا غوميز ليصبح أكثر المستخدمين متابعة في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ويتصدر رونالدو البرتغالي البالغ من العمر 33 عاما، والذي انتقل مؤخرا من نادي ريال مدريد الاسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، قائمة المتابَعين في الموقع إذ يتابعه 144,4 مليونا من مستخدمي الموقع، متفوقا بذلك على المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز التي يبلغ عدد متابعيها 144,3 مليونا فقط.

يذكر أن رونالدو مشارك دؤوب في الموقع، وينشر عليه صوره في ملاعب الكرة وصورا لعائلته، كما يتيح لمتابعيه مشاهدته أثناء تمارين اللياقة القاسية التي يجريها.

ومن المشاهير الذين يتابعهم الملايين على إنستغرام المغنية أريانا غراندي (132 مليون متابعا) وكيم كردشيان (120 مليونا) وبيونسي (119 مليونا).

أما نجم برشلونه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يعد منافس رونالدو على عرش كرة القدم في العالم، فلم يفلح باستدراج الا 100 مليون متابع.

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