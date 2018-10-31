قوات مكافحة الشغب تتدخل لتسديد ركلة جزاء في مباراة بين بطلي الأرجنتين والبرازيل

اضطرت شرطة مكافحة الشغب للنزول لأرض الملعب لحماية حكم مباراة ريفر بليت الأرجنتيني أمام غريميو البرازيلي في مباراة الفريقين في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أمريكا الجنوبية "كوبا ليبيرتادوريس" بعد احتسابه ضربة جزاء في الوقت القاتل من المباراة لصالح الفريق الأرجنتيني.

وسجل غونزالو مارتينيز هدف الفوز لريفير بليت من ركلة جزاء احتسبت بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي بلغ 14 دقيقة.

وطرد حكم اللقاء، أندريس كونها، مدافع غريميو البرازيلي، بريسان، الذي لمس الكرة بيده بعد اعتراضه على قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، كما توقف اللعب نتيجة اعتراض لاعبي الفريق البرازيلي.

وانتهت المباراة، التي أقيمت في البرازيل، بفوز ريفر بليت بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم غريميو في البداية بهدف عن طريق ليو غوميز في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، وهو ما كان يعني أن النادي الأرجنتيني بحاجة إلى إحراز هدفين من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتسع دقائق، أحرز رافائيل بور هدف التعادل للفريق الأرجنتيني.

وفي الدقيقة 86 من المباراة، احتسب الحكم الأورغوياني ركلة جزاء لصالح ريفر بليت، واعترض لاعبو غريميو البرازيلي بقوة، وهو ما اضطر قوات مكافحة الشغب للدخول إلى ملعب المباراة لحماية الحكم، وتوقف اللعب لمدة تسع دقائق، قبل تسديد ركلة الجزاء.

وبعد تأهل ريفر بليت للمباراة النهائية أصبح هناك احتمال لمواجهة أرجنتينية خالصة أمام بوكا جونيورز، الذي يلعب أمام بالميراس البرازيلي يوم الأربعاء، بعد أن فاز في المباراة الأولى بهدفين دون رد.