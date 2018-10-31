مصدر الصورة Getty Images Image caption كان إنفانتينو يتحدث في كوالا لامبور

قال جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه من الممكن تقديم فكرة توسيع دورات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا من دورة 2026 إلى الدورة المقرر إجراؤها في قطر في عام 2022.

وسيتطلب ذلك من قطر اقتسام مهمة استضافة الدورة مع دول أخرى من دول المنطقة.

يذكر أن الفيفا اتخذ بالفعل قرارا بتوسيع دورة عام 2026 التي من المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن إنفانتينو يدرس الآن تطبيق هذا المقترح في دورة 2022.

وتساءل رئيس الإتحاد الدولي، "إذا كان ذلك ممكنا، فلم لا؟"

واستطرد قائلا، "علينا أن نرى إن كان ذلك ممكنا، إذا كان مجديا، ونحن نناقش الموضوع مع أصدقائنا القطريين ومع أصدقائنا العديدين في المنطقة ونأمل أن تنجح الفكرة."

وأضاف، "وإذا لم نفلح، فعلى الأقل كنا قد حاولنا. علينا أن نحاول دائما أن نحسن أداءنا."

كما كرر إنفانتينو، الذي كان يتحدث في العاصمة الماليزية كوالا لامبور أثناء حضوره افتتاح المقر الجديد لاتحاد كرة القدم الآسيوي، خطته لتوسيع بطولة كأس العالم للنوادي.

وقال إنه يجعل من هذه البطولة "منافسة حقيقية تتمكن كل نوادي العالم من المشاركة فيها."