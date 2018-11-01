حكم بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا في "قضية المافيا الإيطالية"

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قضت محكمة إيطالية على فينتشينزو ياكوينتا، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق، بالسجن عامين بعد إدانتهفي قضية متعلقة بالمافيا.

وكان إياكوينتا، الذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2006، ضمن 148 شخصا يحاكمون في القضية المتعلقة بعصابة "ندرانغيتا"، وهي تشكيل المافيا في جنوبي إيطاليا، وأدانت المحكمة أكثر من 120 شخصا.

وقضت المحكمة بأنه لا توجد علاقة بين ياكوينتا والمافيا، لكنها أدانته بتقديم سلاحين ناريين لوالده خلال فترة معاقبته قضائيا بشكل لا يسمح له بحمل السلاح الناري.

وأدين الوالد في القضية نفسها، وحكم عليه بالسجن 19 عاما.

وردد اللاعب ووالده هتافات بعد الحكم عليهم بأنهما غير مذنبين وأن إدانتهما "عار وعارية من الصحة".

وحسب القانون الإيطالي يحق للمدانين الاستئناف مرتين قبل اعتبار الحكم نهائيا، وتشير وكالة رويترز إلى أنه من غير المرجح أن يقضي اللاعب أي فترة في السجن.

وحسب تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن "ندرانغيتا" تضم نحو 4 آلاف عنصر ناشط في منطقة كالابريا الفقيرة نسبيا جنوبي إيطاليا.

ويعتقد أن المافيا مسؤولة عن نحو 80 في المائة من عمليات تهريب وتجارة الكوكايين في أوروبا.

وتعد هذه المحاكمة هي الأكبر من نوعها في شمال البلاد.