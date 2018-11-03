الأهلي يهزم الترجي 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بتونس الجمعة المقبلة

فاز الأهلي المصري على ضيفه الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجّل لاعب الأهلي، وليد سليمان، هدفين من ركلتي جزاء، بينما أحرز عمرو السولية الهدف الثالث لأصحاب الأرض. وجاء هدف الترجي الوحيد عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على استاد رادس بالعاصمة التونسية، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء الجمعة استخدام تقنية التحكيم بالفيديو، عندما لجأ الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف إليها لاحتساب ركلتي جزاء لصالح الأهلي.

ويسعى الفريق المصري للحصول على اللقب القاري التاسع في تاريخه.

وكان الأهلي قد فاز في دور المجموعات على الترجي في تونس بهدف لصفر، وانتهت المباراة في مصر بلا أهداف.

وسيضمن الفريق الفائز باللقب مكانه في منافسة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات في شهر ديسبمر/ كانون الأول.