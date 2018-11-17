مصدر الصورة Getty Images Image caption المرشحون (من اليسار إلى اليمين): مهدي بنعطية وكاليدو كوليبالي وساديو مانيه وتوماس بارتي ومحمد صلاح

أعلن عن القائمة النهائية - المتضمنة 5 أسماء - للمرشحين للفوز بلقب بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018.

المرشحون لهذا العام هم كل من مهدي بنعطية (المغرب) وكاليدو كوليبالي (السنغال) وساديو مانيه (السنغال وتوماس بارتي (غانا) ومحمد صلاح (مصر).

وسيفتح باب التصويت في الـ 17 من تشرين الثاني / نوفمبر في الساعة 19:00 غرينتش ويغلق في الساعة 20:00 من 3 كانون الأول / ديسمبر غرينتش.

وستعلن نتيجة التصويت في برنامج خاص تبثه محطة بي بي سي للأخبار العالمية في الـ 14 من كانون الأول / ديسمبر في الساعة 17:30 غرينتش.

وأعدت القائمة النهائية للمتنافسين لجنة من خبراء كرة القدم الإفريقية.

وكان مهاجم نادي ليفربول محمد صلاح قد فاز باللقب في العام الماضي، أما الفائزون السابقون فمنهم جاي جاي أوكوتشا ومايكل أسين وديديه دروغبا ويحيى توريه ورياض محرز.

المتنافسون

مهدي بنعطية - فاز قلب دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي بنعطية البالغ من العمر 31 عاما هذا العام ببطولة دوري للمرة الرابعة على التوالي، إذ فاز بها مع نادي بايرن ميونيخ لمرتين ومرتين مع يوفنتوس، كما تولى قيادة المنتخب المغربي الذي شارك في نهائيات بطولة كأس العالم في الصيف الماضي.

كاليدو كوليبالي - لعب المدافع كوليبالي البالغ من العمر 27 دورا بارزا في الصراع بين ناديه نابولي ويوفنتوس للفوز ببطولة الدوري الإيطالي، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في مرمى النادي التوريني في احدى المباريات التي تواجها فيها. ولعب كوليبالي لمدة 270 دقيقة في صفوف منتخب بلاده السنغال في نهائيات كأس العالم.

ساديو مانيه - أسوة بزميله كوليبالي، لعب مهاجم ليفربول مانيه البالغ من العمر 26 عاما كامل زمن كل المباريات التي خاضها المنتخب السنغالي في نهائيات كأس العالم، إذ قاد المنتخب في مباراتين وسجل هدفا في مرمى اليابان. وكان الهداف الثاني في بطولة دوري الأبطال في الموسم الماضي، إذ سجل 10 أهداف لليفربول منها هدف سجله في مرمى ريال مدريد في نهائي تلك المسابقة.

توماس بارتي - تمكن بارتي الغاني البالغ من العمر 25 عاما من فرض نفسه كلاعب خط أول في تشكيلة فريق نادي أتليتيكو مدريد الذي يديره دييغو سيميوني، يما في ذلك مشاركته (كاحتياط) في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي تفوق فيها أتليتيكو على فريق مرسيليا الفرنسي. وسجل بارتي اهدافا في المباراتين الوديتين اللتين واجه فيهما المنتخب الغاني كلا من اليابان وآيسلندا.

محمد صلاح - فاز صلاح البالغ من العمر 26 عاما بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل 32 هدفا في الموسم الماضي، وأسوة بمانيه سجل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح هدفي المنتخب المصري الوحيدين في كأس العالم.

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