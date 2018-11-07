دوري أبطال أوروبا: ليفربول يسقط في بلغراد أمام النجم الأحمر

مصدر الصورة Getty Images Image caption فريق ليفربول كان بعيدا عن مستواه المعهود

مني فريق ليفربول الانجليزي بهزيمة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر بلغراد الصربي وأجل تأهله إلى المرحلة الاقصائية من المنافسة الأوروبية.

وكان الفوز بالمباراة سيضع ليفربول في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق ثلاث نقاط، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني بعد تعادل نابولي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إيطاليا.

ومنح مهاجم النجم الأحمر، ميلان بافكوف، التقدم لفريقه في الدقيقة 21 من المباراة، ثم أضاف الهدف الثاني بعد دقائق قليلة.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الأول، وصنعوا العديد من فرص التسجيل أبرزها عن طريق، فويادين سافيتش، ولاعب منتخب جزر القمر، الفاردو بن نبوهان، قبل أن يسجل بافكوف الهدف الأول.

وأهدر لاعب مهاجم ليفربول، دانيال ستاريدج، كرة في منطقة الستة أمتار في الدقيقة 17 من المباراة.

وفي الشوط الثاني، استحوذ ليفربول على الكرة بنسبة 80 في المئة، وصدت العارضة تسديدات لاعبيه مرتين، لكنه لم يتمكن من التسجيل أمام دفاع مستميت، إذ حافظ النجم الأحمر على شباكه نظيفة 10 مرات في 15 مباراة أوروبية في بلغراد.

وكان ليفربول دون المستوى المعهود، فاستغل النجم الأحمر الفرصة ونال منه في هذه المباراة المهمة.

ويبدو أن مباراة الدوري الانجليزي التي تعادل فيها مع أرسنال أتعبت لاعبي ليفربول وجعلتهم يفقدون القليل من قوتهم فظهروا فريقا ثقيل الحركة لم يصمد أمام سرعة لاعبي الفريق المضيف وعزيمتهم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يجد محمد صلاح الطريق إلى شباك النجم الأحمر

ولابد أن المدرب، يورغن كلوب، وجد صعوية في وسط الميدان بسبب غياب وعدم جاهزية لاعبيه الأساسيين، جوردان هندرسون المصاب، وآدم لا لانا، العائد بعد غياب طويل، ونابي كايتا، الذي اكتفى بالجلوس مع البدلاء.

وتحسن مستوى ليفربول في الشوط الثاني وصنع محمد صلاح فرصا خطيرة ولكنه لم يجد الطريق إلى شباك النجم الأحمر.

وكان الفريق الانجليزي مرشحا للتأهل إلى المرحلة الإقصائية قبل المباراة، ولكن هذه الهزيمة جعلته ينتظر مواجهة باريس سان جيرمان ونابولي لحسم مصيره.

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