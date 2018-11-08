دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يسحق شاختار ويونايتد يباغت يوفنتوس

مصدر الصورة Reuters Image caption رياض محرز سجل الهدف الخامس لفريق ماشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي الانجليزي أكبر نتيجة له في دوري أبطال أوروبا، عندما فاز على شاختار دونيتسك الأوكراني بستة أهداف دون رد. وفاجأ مانشستر يونايتد مضيفه يوفنتوس الإيطالي، في الدقائق الأخيرة من المباراة، وفاز عليه بهدفين لهدف واحد.

ويتصدر سيتي مجموعته، وكان ضمن التأهل إلى المرحلة الاقصائية مبكرا، لولا أن فريق هوفنهايم الألماني استطاع بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع أن يخطف التعادل في فرنسا أمام فريق ليون الذي كان فائزا بهدفين لصفر.

وسيتأهل الفريق الانجليزي، قبل المباراة الأخيرة، إذا فاز على ليون في فرنسا يوم 27 نوفمبر/ كانون الثاني.

ومنح الحكم ضربة جزاء غريبة لسيتي بعدما سقط، رحيم ستيرلينغ لوحده في منطقة الجزاء، بعيدا عن أي لاعب أوكراني.

وتوالى على تسجيل الأهداف ديفيد سيلفا وجبرائيل جيسوس ورحيم ستيرلينغ ورياض محرز.

يونايتد يفاجئ يوفنتوس

وباغت فريق ماشستر يونايتد مستضيفه يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليفوز عليه، بعدما كان منهزما بهدف لصفر من تسجيل كريستيانو رونالدو.

مصدر الصورة Reuters Image caption خوان ماتا يحتفل بتسجيله هدف التعادل لفريقه مانشستر يونايتد

وكان المباراة تشرف على نهايتها عندما سدد خوان ماتا رمية حرة وجدت طريقها إلى الشباك مباشرة.

وبعدها جاءت تسديدة، آشلي يونغ، فاصطدمت بمدافع يوفنتوس، أليكس ساندرو، ودخلت شباك فريقه بالخطأ.

وكان كريستيانو رونالدو منح التقدم لأصحاب الأرض بكرة عالية باغتت فريقه السابق.

وسيطر يوفنتوس على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وكاد أن يسجل أكثر من مرة عن طريق سامي خضيرة وباولو ديبالا ولكن براعة حارس مانشستر يونايتد مرة والعارضة مرة أخرى حالت دون فوز "السيدة العجوز".

ويحافظ الفريق الانجليزي بهذا الفوز المفاجئ على المركز الثاني في مجموعته، متقدما بنقطتين عن فالنسيا الفائز على يونغ بويز بثلاثة أهداف لهدف واحد.

نتائج بقية مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

روما وسسكا موسكو 2-1

فالنسيا ويونغ بويز 3-1

بنفيكا وأياكس 1-1

بايرين ميونيخ وآيك أثنيا 2-0

ليون وهوفنهايم 2-2