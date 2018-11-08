مصدر الصورة EPA Image caption "لا أسمع لكم صوتا"

وصف المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فوز فريقه على مضيفه يوفنتوس الإيطالي مساء الأربعاء 2-1 في مباراة الإياب في نطاق بطولة كأس أبطال أوروبا، "بالنصر الرائع".

ولم يتمالك مورينيو نفسه إثر هذا النصر غير المتوقع - خصوصا وأن المان خسر مباراة الذهاب أمام يوفنتوس 1-0 - فهرول عقب اطلاق الحكم صافرة الختام إلى وسط الملعب ورفع يده إلى أذنه في إشارة إلى صمت جمهور يوفنتوس الذي كان يشجع ناديه بحماس حتى تسجيل هدف المان الثاني.

وكان لسان حال مورينيو يقول، "أين هتافاتكم الآن؟ لا أسمعها!"

وواجه لاعبا يوفنتوس ليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا مورينيو، وكاد الأمر أن يتطور لولا تدخل كابتن المان أشلي يونغ. وصحب مسؤول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المدير الفني البرتغالي إلى خارج الملعب.

وقال مورينيو - الذي سبق له أن أدار نادي انتر ميلان في إيطاليا - لاحقا، "أهانوني طيلة 90 دقيقة. لقد جئت إلى هنا لتأدية واجبي، لا أكثر ولا أقل."

ومضى للقول، "لم أهين أحدا في نهاية المطاف، بل أومأت لهم (جمهور يوفنتوس) بأني أريد أن أسمع اصواتهم الجهورية. ربما ما كان علي أن أفعل ذلك، ولو لم أكن منفعلا لما فعلتها."

وكان أصحاب الأرض الطليان قد تقدموا في الدقيقة 65 من المباراة من خلال هدف رائع سجله نجم المان السابق كريستيانو رونالدو.

ولكن الشياطين الحمر تمكنوا من إدراك التعادل نتيجة ضربة حرة سددها نحو الهدف خوان ماتا في الدقيقة 86، مما ألهب حماس لاعبي الفريق وجعلهم يستميتون من أجل تسجيل هدف الفوز.

وجاء الهدف بعد أن سجل لاعب اليوفي بونوتشي بطريق الخطأ في مرمى فريقه لدى محاولته صد ضربة حرة نفذها أشلي يونغ مما ضمن الفوز ليونايتد ومكنه من الصعود إلى المركز الثاني في المجموعة الثامنة ( H) من البطولة.

وقال مورينيو عقب المباراة، "كان نصرا رائعا لنا، نصر لا يعوض النقاط التي خسرناها على أرضنا بل يعبر عن جودة أدائنا."

ومضى للقول، "واعتقد أنه حتى لو لم تتكلل هذه المباراة بالنصر، لكنت شعرت بنفس السعادة لأداء الفريق الممتاز منذ الدقيقة الأولى ضد فريق خارق."

وكان اليوفي قد هيمن على مجرى المباراة لفترات طويلة منها، وسدد لاعباه سامي خضيرة وباولو ديبالا عدة مرات ولكن العارضة خذلتهما.

ولكن أداء أصحاب الأرض خفت عقب تسجيل رونالدو هدفهم اليتيم.

وقال نجم المان وريال مدريد السابق عقب المباراة، "كانت لنا السيادة على الملعب لكامل الدقائق الـ 90، وكانت لنا فرصتين أو ثلاث لو اغتنمناها لكنا ضمنا الفوز بسهولة. ولكننا دفعنا ثمن تقاعسنا."

وقال، "الهزيمة ليست شعورا لطيفا بالتأكيد، ولكن ربما جاءت هذه الهزيمة في أحسن وقت ممكن. لدينا فريق قوي، ونتصدر المجموعة، وأنا واثق بأننا سنترشح للدور المقبل على رأس مجموعتنا."

من جانبه، عبر مورينيو عن تفاؤله بأن يساعد الفوز على اليوفي لاعبيه في المباراة المقبلة التي سيخوضونها في الدوري الإنجليزي ضد خصومهم اللدودين مانشستر سيتي الذي يتصدر البطولة.