مانشستر سيتي يفوز على يونايتد وليفربول يتخطى فولهام

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل ديفيد سيلفا الهدف الأول لفريق مان سيتي في الدقيقة 12 من زمن المباراة

فاز فريق مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب الاتحاد، ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال جوزيه مورينيو، مدرب مان يونايتد، إن استعداد مان سيتي للقاء القمة، بلعب مباراتين "ودييتين" خلال الأسبوع الماضي، ساعدهم على الفوز.

وبذلك عاد سيتي لتصدر قمة الدوري الإنجليزي، بعد كسبه ثلاث نقاط من المباراة، ليصبح رصيده 32 نقطة.

أحرز أهداف سيتي اللاعبون ديفيد سيلفا، في الدقيقة 12 من وقت المباراة، وسيرجيو أغويرو بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، وألكاي غوندوغان قبيل نهاية المباراة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحرز ألكاي غوندوغان الهدف الثالث لفريق مان سيتي قبيل نهاية المباراة

بينما أحرز هدف يونايتد الوحيد اللاعب أنتوني مارسيال، من ضربة جزاء، قبل مرور ساعة من زمن المباراة.

وقال بيب غوارديولا، مدرب مان سيتي، لبي بي سي سبورت: "لقد فزنا عن جدارة. خلال النصف الأول من المباراة، لعبنا بقدر من الخوف، ولم نرغب في فقدان الكرة. لم نرغب في الهجوم وهم دافعوا جيدا".

وأضاف: "خلال النصف الثاني كان اللعب مفتوحا إلى حد ما، وعملنا على إيجاد مزيد من المساحات، وأدينا جيدا أمام فريق كبير".

في غضون ذلك، فاز فريق ليفربول بهدفين دون مقابل، على فريق فولهام، في المباراة التي أقيمت على ملعب انفيلد.

أحرز هدفي ليفربول المصري محمد صلاح، وشيردان شاكيري.

ويعد هدف محمد صلاح في شباك فولهام هو السادس له، خلال هذا الموسم من الدوري الإنجليزي هذا الموسم لينافس على صدارة هدافي البطولة التي يحتلها الأرجنتيني سيرجيو أغويرو برصيد 8 أهداف.

وكان صلاح قد أحرز تسعة أهداف خلال نفس المرحلة من الموسم الماضي، ويشير أداؤه أمام فولها إلى أنه ليس بعيدا عن العودة لأفضل مستوياته.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هدف محمد صلاح في شباك فولهام هو السادس له حتى الآن في موسم الدوري الإنجليزي

وبذلك يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري، بعد فريق مان سيتي، برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ويستام، يوم السبت الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما يستضيف مان يونايتد فريق كريستال بالاس، في اليوم ذاته.