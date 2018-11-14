مصدر الصورة AFP Image caption سلافيسا جوكانوفيتش وكلاوديو رانيري

في محاولة منه لتفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه بصدد تعيين مدير ليستر السابق كلاوديو رانيري خلفا لمديره الفني الحالي، الصربي سلافيسا جوكانوفيتش.

وكان جوكانوفيتش قاد فولهام في صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي عقب تصفيات جرت نهاية الموسم، ولكن النادي اللندني لم يقدم أداءا جيدا في الدوري ويقبع الآن في أسفل القائمة إذ لم يفز الا بمباراة واحدة في المباريات الـ 12 التي خاضها.

وقال مالك النادي ورئيس مجلس ادارته شهيد خان إن قرار تنحية جوكانوفيتش لم يكن بالقرار السهل، ولكنه شعر بأن التغيير ضروري في هذه الفترة.

وقال خان في تصريح، "لم أكن أتوقع أن أدلي بهذا الاعلان حول سلافيسا، وكنت أتمنى ألا تستجد ظروف تضطرني لذلك. ولكن مسيرتنا في الموسم الحالي قادتني إلى اتخاذ ما أعرف أنه القرار الصحيح في الوقت المناسب بالنسبة للاعبينا ونادينا وأنصارنا."

وكان رانيري قد فاز ببطولة الدوري في الموسم قبل الماضي 2016 مع نادي ليستر سيتي الذي لم يكن من النوادي ذات الحظ الكبير بالفوز، وبعد ذلك تولى ادارة نادي نانت الفرنسي.

كما سبق أن عمل رانيري البالغ من العمر 67 عاما مع نوادي بلنسية وأتليتيكو مدريد الاسبانيين ويوفنتوس وروما وانتر ميلان الإيطالية اضافة إلى السنوات الأربع التي قضاها مع جار فولهام اللندني تشيلسي.

وقال مالك فولهام خان في تصريحه، "لم يكن التغيير بدون وجود بديل كفوء أو خطة محكمة للولاية خيارا متاحا، ولذا فإن قبول شخصية من وزن كلاوديو بالتحدي كان أمرا مطمئنا ولكنه كان قبل ذلك ضروريا."

وأضاف المالك الأمريكي باكستاني الأصل، "كلاوديو موثوق به، وهو جاهز للعمل في الدوري الممتاز ولذا فهو من نحتاج اليه الآن في فولهام."

"كان الانجاز الذي حققه مؤخرا مع ليستر اسطوريا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، اضافة إلى ذلك انظروا إلى سجله مع تشيلسي وغيره من النوادي الأوروبية الكبيرة وسيتضح لكم إننا إنما نرحب بشخصية كروية فذة في نادي فولهام."

من جانبه، قال رانيري، "إنه لشرف عظيم أن أقبل دعوة السيد خان والفرصة التي أتاحها لي لقيادة فولهام، النادي العظيم ذو التاريخ المشرف والتقاليد العريقة."

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