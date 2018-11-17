صلاح يخطف هدف الفوز لمصر أمام تونس في تصفيات كأس أفريقيا

مصدر الصورة EPA Image caption سجل صلاح في 8 مباريات الأخيرة مع المنتخب

منح نجم المنتخب المصري هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لمنتخب بلاده أمام تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وفازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب هداف ليفربول الانجليزي كرة ثنائية مع صلاح محسن، ثم رفع الكرة فوق رأس الحارس، فاروق بن مصطفى، مسجلا هدفه التاسع والثلاثين مع المنتخب.

ويكون صلاح بذلك سجل في 8 مباريات الجولية الأخيرة التي لعبها.

وسجل للمنتخب التونسي نعيم السليتي مرتين، بينما سجل لمصر تريزيغي وباهر المحمدي. وقد ضمن الفريقان تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم أفريقا 2019 في الكاميرون.

وستقام الدورة في الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز بدلا من التوقيت السابق الذي كان في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.