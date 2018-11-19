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لأول مرة في تاريخها، تأهلت موريتانيا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وذلك بعد الفوز على بوتسوانا بنتيجة 2-1 في نواكشوط.

وحوّل منتخب موريتانيا الضيف تأخره بهدف إلى فوز في المباراة التي أقيمت في بوتسوانا ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وأحرز هدف الفوز إسماعيل دياكايتي في الدقيقة 84 من المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد موريتانيا إلى 12 نقطة لتحتل المركز الأول في المجموعة، تليها أنغولا - التي هزمت بوركينا فاسو 2-1 أيضا - برصيد تسع نقاط.

وحلت بروكينا فاسو برصيد سبع نقاط، بينما تقبع بوتسوانا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي يوم حافل بمباريات التصفيات، حجز منتخب الجزائر مقعدا له في النهائيات بعد الفوز خارج أرضه على توغو بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما تأهل منتخبا ساحل العاج وغينيا إلى النهائيات بعدما تعادلا 1-1 في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات المجموعة الثامنة.

وهُزم منتخب مدغشقر، الذي ضمن التأهل للمرة الأولى في تاريخه الشهر الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام السودان ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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