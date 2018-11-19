مصدر الصورة PA Image caption بول غاسكون بلغ ذروة شهرته في نهائيات كأس العالم 1990

وجهت الشرطة تهمة الاعتداء الجنسي لنجم المنتخب الانجليزي السابق، بول غاسكوين، بعد ملامسته امراة في القطار من مدينة يورك إلى دورام.

وقد اعتقل أفراد الأمن غاسكوين في مركز الشرطة بمدينة دورام يوم 20 أغسطس/ آب الماضي.

وقالت شرطة المواصلات إنها تتهم اللاعب، البالغ من العمر 51 عاما، بالاعتداء الجنسي بملامسة امرأة، وسيمثل أمام محكمة نيوتن يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وسطع نجم غاسكوين، المشهور بلقب غازا، في نهائيات كأس العالم 1990.

وبعدما غادر فريق بلدته نيوكاسل في عام 1988، حقق نجاحا باهرا في فرق توتنهام، ولاتسيو، ورينجرز.