مصدر الصورة EPA Image caption سيرجيو أغويرو يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني في مرمى ليون ليدرك التعادل لفريقه

في مباريات جرت مساء الثلاثاء في نطاق بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، نجح فريقا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الانجليزيان في التأهل لدور الـ 16 من البطولة، اضافة إلى يوفنتوس وروما الإيطاليين وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وأياكس الهولندي. وكان برشلونه الاسباني قد ضمن ترشحه لدور الـ 16 أيضا.

في المباراة التي تقابل فيها على أرض ملعب أولد ترافورد فريقا مانشستر يونايتد ويونغ بويز السويسري، تمكن لاعب يونايتد مروان الفليني من تسجيل هدف المباراة اليتيم في الوقت الاضافي من الشوط الثاني، وذلك في مباراة اتسمت بتعثر يونايتد أمام خصمه الذي سبق له ان فاز عليه في مباراة الذهاب 3 - 0.

أما مانشستر سيتي، فتعادل مع مضيفه ليون الفرنسي بهدفين لكل منهما. استهل الفريق الفرنسي التسجيل في الدقيقة 55 من خلال ماكسويل كورنيه، أعقبه لاعب سيتي ايميريك لابورت ليدرك التعادل في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 81 من المباراة أعاد كورنيه الكرة ليضع ليون في المقدمة، ولكن فرحة الفرنسيين لم تدم طويلا، إذ أدرك سيرجيو أغويرو التعادل لسيتي بعد دقيقتين فقط.

وفي تورينو الايطالية، تغلب نادي يوفنتوس، متصدر الدوري الايطالي، على ضيفه بلنسية الاسباني بهدف يتيم سجله ماريو مانزوكيش من تمريرة من كريستيانو رونالدو.

وفي العاصمة الإيطالية، فاز ريال مدريد الاسباني على روما بهدفين للاشيء سجلهما كل من غاريث بيل في الدقيقة 47 ولوكاس فاسكويز في الدقيقة 59 من المباراة. وبذا تأهل الريال لدور الـ 16 في الموقع الأول في مجموعته.

وفي مينويخ بالمانيا، سحق بايرن ميونيخ على أرضه بنفيكا البرتغالي 5 - 1. سجل أهداف بايرن كل من أرين روبن (في الدقيقتين 13 و30) وروبرت ليفاندوفسكي (في الدقيقتين 36 و51) وفرانك ريبري (في الدقيقة 76). أما هدف بنفيكا الوحيد فكان من نصيب غيدسون فرنانديس في الدقيقة 54.

وفي أثينا، فاز أياكس الهولندي على فريق AEK أثينا بهدفين للاشيء، بينما فاز شختر دونيتسك الأوكراني على هوفنهايم الألماني 3 - 2.