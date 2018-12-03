مصدر الصورة Getty Images Image caption رميت قشرة الموزة على لاعبي أرسنال

أُلقيَّ القبض على أحد مشجعي نادي توتنهام إثر إلقائه قشرة موزة نحو أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع أرسنال على ملعب الإمارات الأحد.

وقد ألقيت قشرة الموزة من ركن بعيد في الملعب بعد أن سجل اللاعب، بيير إيميريك أوباميانغ، هدفاً لصالح الأرسنال الذي فاز بالمباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأكد متحدث باسم النادي أنه سيتم حظر المشجع، ودعت جمعية "كيك ات أوت" الخيرية المناهضة للتمييز إلى أن يحظر دخوله إلى الملاعب مدى الحياة.

وقالت الجمعية "نشجب هذا الفعل ونرحب بقرار إجراء تحقيق بشأنه".

وأضافت "تُظهر احصاءاتنا الأخيرة تزايدا في حوادث العنصرية، ويجب أن ينظر إلى حادثة رمي موزة في ملعب الإرسنال في شمالي لندن في هذا السياق".

وألقت الشرطة القبض أيضاً على ستة آخرين في الملعب لارتكابهم مخالفات بحق النظام العام، من بينهم اثنان، على الأقل، من مشجعي نادي أرسنال قاما بإشعال قنابل دخانية خلال المباراة.

وقال ناطق باسم نادي توتنهام بشأن حادثة إلقاء قشرة الموز :"مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وسيتم حظر المشجع الذي قام به".

وقالت الجهة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز "السلوك التمييزي (العنصري) غير مقبول ولا مكان له في كرة القدم أو المجتمع ككل".

ويقول المعلق الرياضي في بي بي سي سبورت، ايان رايت، الذي قضى سبع سنوات مع أرسنال سجل خلالها ١٨٥ هدفاً في ٢٨٨ مباراة خاضها لصالحه، :" لقد خضت مباريات ضد توتنهام وتعرضت خلالها للكثير من الإساءات ولكن أياً منها لم يكن عنصري الطابع".

وأضاف في حديثه لبرنامج "مباراة اليوم ": "يتعين على توتنهام الآن التعامل مع هذا الموقف لأن شخصاً أحمق قام بهذا الفعل. إنه موقف محرج ليس فقط للنادي بل أيضاً للدوري الممتاز لأن ما حدث شوهد في أنحاء العالم".

وشهدت المباراة مواقف سيئة أخرى، من بينها اشتباك مجموعتين من اللاعبين ما استدعى الفصل بينهما بعد أن سجل إريك داير هدف التعادل لصالح توتنهام في النصف الأول من المباراة.

وقد احتفى داير بهدفه من خلال وضع إصبعه على شفتيه، الأمر الذي أثار غضب لاعب أرسنال ستيفان ليتششتاينر وأدى الى عراك بالأيدي بين اللاعبين.

وقد سارع مدرب توتينهام موريسيو بوتشتينو إلى الملعب لتهدئة الوضع أما داير فقال لاحقاً: "كُنت دائرا ظهري لذا لست متأكداً مما حدث".

وأضاف "ولكن هذه مباراة كرة قدم. إنها سباق تنافسي، وكرة القدم كلها تتعلق بالعاطفة لذا لا أفهم لِمَ أعطيت بطاقة صفراء في تلك الحالة".

وأكمل "الأمر الذي يحيرني: أنك إذا انتزعت العاطفة من كرة القدم فسوف تفسد اللعبة على الجميع".