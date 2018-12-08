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أحرز اللاعب المصري، محمد صلاح، أول هاتريك له منذ مارس/ آذار الماضي، وذلك خلال مباراة فريقه ليفربول مع بورنموث اليوم السبت، التي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف نظيفة.

ودفع الفوز فريق ليفربول إلى قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

أحرز صلاح الهدف الأول في الدقيقة 25 من زمن المباراة، حينما سدد زميله البرازيلي، روبرتو فيرمينو، الكرة باتجاه مرمى بورنموث، لكن حارس المرمى تصدى للكرة فذهبت باتجاه صلاح، الذي أودعها الشباك.

ولم يتضمن الهدف الثاني لصلاح وفريق ليفربول، الذي أحرزه في بداية الشوط الأول، أي مفاجآت، حيث جاء من هجمة منظمة، بينما جاء الهدف الثالث بنيران صديقة، حين أرجع ستيف كوك، لاعب بورنموث، الكرة بكعب قدمه في محاولة لتشتيتها غير أنها سكنت شباك فريقه في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وأحرز صلاح هدفه الثالث "هاتريك" والرابع لفريقه في الدقيقة 78، بعد أن راوغ حارس المرمى، أزمير بيغوفيتش، وسدد الكرة لتعبر لاعب بورنموث، ناثان أكي، الذي كان يقف على خط المرمى.

المباريات القادمة

ومن المقرر أن يلتقي فريق بورنموث مع وولفرهامبتون واندررز، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، يوم السبت القادم، بينما يواجه ليفربول فريق نابولي الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة 20:00 من يوم الثلاثاء، ثم يواجه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة 16:00 من يوم الأحد التالي.