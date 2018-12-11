دوري أبطال أوروبا: ليفربول يهزم نابولي بهدف لمحمد صلاح وبرشلونة يتعادل مع توتنهام

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تأهل فريق ليفربول الانجليزي إلى دور الستة عشر منجورغين كلوب بعد تغلبه على ضيفه نابولي الإيطالي بهدف دون رد.

ومنح الهدف الذي أحرزه المصري محمد صلاح في شباك دافيد أوسبينا حارس نابولي الدقيقة 34 ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تصدرها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي أطار البطولة ذاتها، تمكن فريق توتنهام الإنجليزي من حجز بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية صحبة برشلونة الاسباني بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

ويتصدر باريس سان جيرمان الفرنسى المركز الأول برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانقذ أوسبينا شباك فريقه من أهداف محققة سددها ساديو مان وفيرجيل فان ديك.