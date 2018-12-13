كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يتأهل لمواجهة الترجي التونسي

مصدر الصورة David Ramos - FIFA Image caption العين تأهل لمواجهة الترجي التونسي في الدور الثاني من البطولة

تأهل العين الإماراتي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق تيم ولينغتون النيوزيلندي.

وحسمت النتيجة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأمام خمسة عشر ألف متفرج بملعب هزاع بن زايد، افتتح تيم ولينغتون التسجيل في الدقيقة 11 بهدف للأرجنتيني ماريو بارسيا.

وبعد أربع دقائق، تعقدت مهمة الفريق الإماراتي عندما سجل ارون كلابهام الهدف الثاني، وبدا أن الفريق النيوزيلندي قد حسم اللقاء في الدقيقة 44 عندما سجل ماريو اليتش، الهدف الثالث.

مصدر الصورة David Ramos - FIFA Image caption الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي العين أكد أن فريقه قدم لقاء قويا بعد صدمة البداية

لكن العين نجح في تعديل النتيجة سريعا بعد دقيقة واحدة، وسجل هدفه الأول عبر لاعبه الياباني تسوساكا شيوتاني، قبل نهاية الشوط الاول.

وأكمل الفريق الإماراتي عودته للمباراة بهدفين في الشوط الثاني سجلهما كل من المالي تونغو دومبيا والسويدي ماركوس بيرج.

وشهدت ركلات الترجيح تألق حارس العين خالد عيسى، الذي نجح في التصدي لركلتين من لاعبي ولينغتون.

وعقب المباراة أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي العين، أن فريقه قدم لقاء قويا بعد صدمة البداية.

أما مدرب تيم ولينغتون، خوزيه فيجروا، فقد أعرب عن فخره بما قدمه اللاعبون، معتبرا أن الهدف الأول للعين قبل نهاية الشوط الأول كان له أكبر الأثر في تراجع مستوى فريقه وسيطرة العين على المباراة في شوطها الثاني.

ويلتقي العين السبت المقبل مع بطل أفريقيا، الترجي التونسي.

وسيكون الفائز في هذه المواجهة على موعد في الدور نصف النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية "ريفر بليت" الأرجنتيني في لقاء يقام يوم 18 من الشهر الجاري.